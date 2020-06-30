Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Selçuk açıkladı Kısa çalışma ödeneği süresi bir ay uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Bakan Selçuk'tan son dakika kısa çalışma ödeneği açıklaması: Kısa çalışma ödeneği süresi bir ay uzatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Kısa çalışma ödeneği süresi bir ay uzatıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Süresi uzatılan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmak için yeni bir uygunluk testi yapılmayacak" dedi. Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği süresindeki bir aylık uzatma için işverenlerden yeni talep alınmayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3,5 milyonu aşkın işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan işyerleri için kısa çalışma süresinin bir ay uzatıldığını bildirdi.

Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacağını ve uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını aktaran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini söyledi.

Kısa çalışma ödeneği ödeme işlemleri için tarih belli oldu
EKONOMİ
Kısa çalışma ödeneği ödeme işlemleri için tarih belli oldu

"Bugüne kadar 3.5 milyonu aşkın işçimize 13.5 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödemesi yaptık"

Bakan Selçuk, Covid-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle, bugüne kadar 3,5 milyonu aşkın işçimize 13,5 milyar TL üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığını belirtti.

"Süre uzatımı için başvuru gerekmeyecek"

Bakan Selçuk, "Bir aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için bir aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir" dedi.

Ayrıca, Resmi Gazete’de yayımlanan karara istinaden alınan İŞKUR Yönetim Kurulu kararıyla 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yeni kısa çalışma başvurusu alınmayacak.

Kısa çalışma ödeneğinin süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEM
Kısa çalışma ödeneğinin süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Abone Ol Google News
Turistleri kazıklayan restoranın menüsü

Turistleri kazıklayan restoranın menüsü

​Mercimek çorbası 107, su 53, pide 153, makarna ise 169 TL...
Bravo üniversitelilere

Bravo üniversitelilere

​Yerli imkanlarla yüzde 91 verimlilikte elektrikli motor ürettiler.
Deniz KuvvetleriKomutanı Trablusta

Deniz Kuvvetleri
Komutanı Trablus'ta

​Rusya'yı tehdit görüyorsunuz ama Libya'da birlikte iş tutuyorsunuz.

​Sanayi gazına da indirim yapıldı.

Kahreden görüntü

Kahreden görüntü

Oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu.

​Kışanak'ın ağlayarak mektubunu okuduğu terörist öldürüldü.
Osmanlı'nın son sancağı çaresiz

Osmanlı'nın son sancağı çaresiz

​Doktorların yüzde 80'i dahi koronavirüse yakalandı.
Tedirgin eden atama

Tedirgin eden atama

Kritik derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek.
Baro saltanatına son

Baro saltanatına son

Üyelerin yüzde 20'sinin oyuyla başkanlık oynayanların devri bitiyor.

Jandarmadan film gibi operasyon

Jandarmadan film gibi operasyon

​Yakalanan zehir tüccarı: Ne oldu abi neler oluyor...
ÖSYM Başkanı Aygün'den 'KPSS' açıklaması: Alan bilgisi oturumları 30 ilde gerçekleştirilecek
Gündem

ÖSYM Başkanı Aygün'den 'KPSS' açıklaması: Alan bilgisi oturumları 30 ilde gerçekleştirilecek

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, başvuruları bugün başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) bu yıl 81 ilde, alan bilgisi oturumlarının ise 30 ilde uygulanacağını belirtti. Aygün, "Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi.
MEB 7 bin okuldaki tüm çocuklara çalışma kitabı hazırladı: 128 bin 432 öğrenciye dağıtılacak
Gündem

MEB 7 bin okuldaki tüm çocuklara çalışma kitabı hazırladı: 128 bin 432 öğrenciye dağıtılacak

Mlli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 7 bin okuldaki tüm çocuklara 5 farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırladıklarını açıkladı. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okulda öğrenim gören 128 bin 432 öğrenciye dağıtılacak.
Üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte 4 yıllık (lisans) üniversite bölümleri taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları
Gündem

Üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte 4 yıllık (lisans) üniversite bölümleri taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları

Milyonlarca adayın eğitim hayatını etkileyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı. Sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak ve tercih maratonu başlayacak. İki yıllık (önlisans) ve dört yıllık (lisans) bölümü 2020 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları en çok merak edilen konular arasına girdi. Adaylar, YÖK Atlas üzerinden tercih robotunu kullanan adaylar kendi puanlarına en yakın bölümleri öğrenebilecekler. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.