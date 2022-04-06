Bakan Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un Gemlik tesisini ziyaret etti.

Ziyarette bakanlara Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç ve Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcıları Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez, Mehmet Fatih Kacır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

REKLAM

Bakanlar Varank ve Nebati, burada Togg yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Süleyman Yazıcı, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Aksu, Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yılmaz, BMC Üst Yöneticisi ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş, Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Cem Köksal, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu, Anadolu Grubu Üst Yöneticisi ve Togg Yatırım Komitesi Üyesi Hurşit Zorlu, Zorlu Holding Üst Yöneticisi ve Togg Yatırım Komitesi Üyesi Ömer Yüngül ile Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş katıldı.

REKLAM

Tesisin yüzde 76'sı tamamlandı

Daha sonra Varank ve Nebati ile beraberindekiler Togg Gemlik tesisinin inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerde 1491 personelin çalıştığı Togg'un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76'sının tamamladığı bilgisi verildi. Tesiste inşa edilen test pistinde de sona yaklaşıldığı aktarıldı.

İncelemelerin ardından iki bakan Togg'un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti. İlk olarak Togg'un koltuğuna oturan Bakan Nebati, "Türkiye'de Bursa'da Gemlik'te kendi üretimimiz olan Togg SUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati Togg'un test sürüşünde

Togg Üst Yöneticisi Karakaş'ın yardımcı pilotluğunu yaptığı Bakan Nebati'ye AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen ve Atilla Ödünç eşlik etti. Bakan Nebati, test pistinde iki tur attı.

REKLAM

Bakan Varank, kabine arkadaşı Nebati için "Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor." esprisini yaptı. Bakan Nebati'nin deneme sürüşü sonrası yaptığı ilk yorum, "Harika çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah." oldu.

Bakan Varank Togg'un test sürüşünde

Öğrencilere Togg sürprizi

Daha sonra Bakan Varank da Karakaş eşliğinde şoför koltuğuna oturdu.

Togg'un arka koltuğunda Bakan Varank'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonucu davet edilen iki öğrenci yer aldı. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Sena Bahadıroğlu ve Ferit Yiğit Balaban, Varank'ın test sürüşüne eşlik etti.

Aracın direksiyonunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, "Dışardan da içeriden de albenisi var. İnsan içine girince kendini güvende hissediyor, son teknoloji bir ürün olduğu için gurur duyuyor. Bunu Türkiye'den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması, baştan sona Türkiye'den çıkmış olması çok değerli bir iş. Araç piyasaya çıktığında sadece biz değil, 84 milyon gurur duyacak." diye konuştu.

REKLAM

Varank'ın sürüş sonrası, "Uçtuk gerçekten, ivmelenmesi çok iyi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu işi böyle başarmış olmaları, bu kadar başarılı bir otomobil üretmiş olmaları gerçekten gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

'Dönüşen endüstriye cevap'

Mobilite ekosisteminin çok hızlı dönüştüğünü belirten Varank, "Dünyada endüstri çok hızlı dönüşüyor. İşte bu araç, aslında Türkiye'nin dönüşen endüstriye verdiği cevap. Biz Togg ile Türkiye'deki özellikle tedarikçileri yan sanayiyi bütün üreticileri de dönüştürmüş olacağız. Endüstrimizi dönüştürmüş olacağız. Böyle işaret fişeği bir projenin içinde arkadaşlarımızla birlikte yer almak gerçekten gurur verici." diye konuştu.

Varank'a eşlik eden öğrencilerden Sena Bahadıroğlu da "Arabayı çok güzel buldum, çok keyifliydi." dedi. Ferit Yiğit Balaban da "Bakanımız arabayı çok güzel kullandı. Oldukça konforlu ve güvenlik hissi veren bir araba bakanımıza bile dayanabildi ise…" ifadesini kullandı.

REKLAM

Vekillerden beğeni topladı

Deneme sürüşünde bakanlara eşlik eden AK Parti Bursa Milletvekili Özen, "Öncelikle Bursa'da üretilmesi, dünya yollarında olması hepimiz için mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç, "Togg'un bu teknoloji harikasının içinde olmak muazzam bir şey. Sayın Bakanımızın da Gürcan Bey'in de mihmandarlık yapması ayrı bir güzellik." dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç de "Türkiye'de, Bursa'da üretilen Togg dünya yollarında inşallah." diye konuştu.



OYNAT 03:53 Bakan Varank ve Bakan Nebati TOGG'un direksiyonuna geçti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Togg'un Gemlik tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi.



Ziyarette bakanlara Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Osman Mestan, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç ve Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Bakan Varank'ın yardımcıları Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez ile Mehmet Fatih Kacır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 10 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Togg’un Gemlik tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette bakanlara Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Osman Mestan, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç ve Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Bakan Varank’ın yardımcıları Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez ile Mehmet Fatih Kacır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti. İki bakan, TOBB Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Togg heyeti ile yaptıkları toplantı sonrası inşaatta incelemelerde bulundu. Yetkililer, bin 491 personelin çalıştığı Togg’un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76’sının tamamladığı ve test pistinde de sona yaklaşıldığı bilgisini verdi.<br>İncelemelerinin ardından iki bakan, Togg’un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti. İlk olarak Togg’un koltuğuna oturan Bakan Nebati, “Türkiye’de, Bursa’da, Gemlik’te kendi üretimimiz olan ToggSUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu” dedi. Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın yardımcı pilotluğunu yaptığı Bakan Nebati’ye AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen ile Atilla Ödünç de eşlik etti. Bakan Nebati, test pistinde iki tur attı. Bakan Varank, kabine arkadaşı Nebati için “Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor. Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor” esprisini yaptı. Bakan Nebati’nin deneme sürüşü sonrası yaptığı ilk yorum, “Harika, çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah” oldu. Daha sonra Bakan Varank, Togg CEO’su Karakaş eşliğinde şoför koltuğuna oturdu. Togg’un arka koltuğunda Bakan Varank’ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonucu davet edilen iki öğrenci de yer aldı. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Sena Bahadıroğlu ve Ferit Yiğit Balaban, Varank’ın test sürüşüne eşlik etti. Aracın direksiyonunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, “Dışardan da, içeriden de albenisi var. İnsan içine girince kendini güvende hissediyor. Son teknoloji bir ürün olduğu için gurur duyuyor. Bunu Türkiye’den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması, bunun baştan sona Türkiye’den çıkmış olması çok değerli bir iş gerçekten. Araç piyasaya çıktığında sadece biz değil, 84 milyon gurur duyacak” dedi. Varank’ın sürüş sonrası ilk değerlendirmesi ise, “Uçtuk gerçekten. İvmelenmesi çok iyi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum yani bu işi böyle başarmış olmaları, bu kadar başarılı bir otomobil üretmiş olmaları gerçekten gurur verici” oldu. Mobilite ekosisteminin çok hızlı dönüştüğünü ifade eden Varank, “Dünyada endüstri çok hızlı dönüşüyor. İşte bu araç, aslında Türkiye’nin dönüşen endüstriye verdiği cevap. Biz Togg’la birlikte Türkiye’deki özellikle tedarikçileri, yan sanayiyi, bütün üreticileri de dönüştürmüş olacağız. Endüstrimizi dönüştürmüş olacağız. Böyle işaret fişeği bir projenin içinde arkadaşlarımızla birlikte yer almak gerçekten gurur verici” dedi. Bakan Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti Togg'un testlere giren en üst versiyonu, bu kez iki bakanı ağırladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg'un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 28 Mayıs ayı itibariyle üretime geçecek Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağlı ASPİLSAN Enerji tesisinde lityum iyon pil üretiminde ikinci faz çalışmaları başlatıldı. ikinci fazın en önemli kısmını elektirikli otomobiller için (TOGG) pil ve batarya üretimi oluşturuyor. İkinci faz tamamlandığında tesis, Türkiye'nin yerli otomobili için pil ve batarya üretebilecek. Lityum iyon teknolojisine yatırım yapan ülkeler enerji alanında dışa bağımlılığını azaltıyor. Türkiye de yerli ve milli lityum iyon pil üretim sürecinde mutlu sona ulaştı. ASPİLSAN Enerji, Cumhurbaşkanlığı proje desteği ile Kayseri'de kurduğu 25 bin metre kare kapalı alana sahip Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisisin kapılarını ilk kez TRT Haber için açtı. Tesis yılda 22 milyon pil üretecek<br><br>Lityum iyon silindirik pil üretimi Avrupa'da ilk kez bu kez bu tesiste yapılacak. Yeni tesis 220 megavat saat kapasite ile yılda yaklaşık 22 milyon pil üretecek. Burada üretilecek piller üstün özellikleri sayesinde Türkiye'yi bu pazarda rekabetçi ülke konumuna getirecek. Lityum İyon Pil Üretimi Proje Direktörü Nihat Aksüt, yaptığı açıklamada, \"Bizim pilimizi ünlü markaların benzer kapasitesindeki pilleriyle kıyasladığınızda daha düşük ısı şartlarında çalışma yeteneğinin olduğunu ve daha yüksek deşarj oranına sahip olduğunu görüyoruz.\" dedi. İlk faz seri üretime hazır<br><br>Yerli ve milli lityum iyon piller, savunma sanayi başta olmak üzere telekomünikasyon, robotik sistemler, ev araçları ve enerji depolama sistemleri gibi çok geniş bir alanda kullanılacak. Üstelik bu üretim, yeni tesisin sadece ilk fazını kapsıyor. Lityum iyon pillerin üretiminde tesisin ikinci faz çalışmaları da başlatıldı. İkinci fazın en önemli kısmını elektrikli otomobiller için pil ve batarya üretimi oluşturuyor. İkinci faz tamamlandığında bu tesis 2022'in son çeyreğinde satışa çıkacak Türkiye'nin yerli otomobili için pil ve batarya üretebilecek.<br> Bu safhada prizmatik piller üreteceklerini söyleyen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, şu şekilde konuştu: \"Burada da yine enerji depolama sistemleri, telekom bataryaları ve elektrikli araç bataryalarını yapacak pilleri üretmiş olacağız. Elektrikli araç üreticilerine hücre sağlayacağız. Ondan sonra da o hücreleri kendimiz batarya haline getirip elektrikli araç yapıcılarına satacağız.\" Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisi, mayıs ayı itibari ile seri üretime geçecek ve resmi açılışı yapılacak. İşte TÜrkiye'nin dev üretim tesisinin içinden görüntüler... TOGG için dev hamle Türkiye enerji alanında çok önemli bir adım daha attı. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağlı ASPİLSAN Enerji, Lityum İyon Pil Üretim Tesisi'nde seri üretim aşamasına geldi. Dev tesis ikinci faz çalışmalarında yerli otomobil TOGG için üretim yapacak. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

EKONOMİ TOGG: En iyi 20 marka sıralamasında 6’ncı sırada yerimizi aldık