Ekonomi Bakandan Kılıçdaroğluna Doğu Akdeniz tepkisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan'dan Kılıçdaroğlu'na Doğu Akdeniz tepkisi

Enerji Bakanı Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin açıklaması hakkında "Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları havadan izledi.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları havadan izledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun partisinin il başkanları toplantısında "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye." şeklindeki açıklamasına yanıt veren Bakan Dönmez, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda 1 aydır; Fatih, Finike-1 kuyusunda 4 aydır sondajlarına, Barbaros Hayreddi̇n Paşa gemimiz de 2 yıldır sismik çalışmalara Doğu Akdeniz'de devam ediyor. Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız."

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