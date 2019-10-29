Balıkçılardan kötü haber: Bu yıl sofrada palamut olmayabilir

Balıkçılar, bu yıl palamudun denizden yeterince çıkmadığı ve böyle giderse sofralarda görünemeyeceği uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz aylarda 'vira bismillah' deyip bereketli bir sezon için ağlarını denize atan balıkçıların hayal kırıklığı devam ediyor.

Hayal kırıklığının sebebi bu yıl ne talep azlığı ne de fiyatların genel durumu. Balıkçılara göre sezon hem oldukça yüksek bir taleple açıldı hem de fiyatlar ortalama seyretti.

Ancak kimi bölgelerde özellikle balıkların boyunun bir türlü istenen seviyede olmamasına, palamut yokluğu da eklenince balık pazarlarında moraller bozuldu.

Mudanya Balıkçılar ve Denizciler Derneği Başkanı Çetin Ateş.

Bu yıl palamudu sofralarda göremeyebiliriz

Mudanya Balıkçılar ve Denizciler Derneği Başkanı Çetin Ateş, Yenisafak.com'a yaptığı açıklamada sezon başında da palamut olmadığını ancak Ekim'de denizde görmeyi umduklarını söyledi.

Ekim ayında da palamudun denizlerde kendini göstermediğine işaret eden Ateş, "Bindiğiniz dalı keser ve bilinçsiz avlanmaya devam ederseniz sonucu bu olur" ifadesini kullandı.

27 Ekim 2019 tarihi itibariyle belediyenin resmi balık hali fiyatları tablosu.

Caydırıcılık yazıda var uygulamada yok

Palamudun bir ihtimal önümüzdeki günlerde kendini gösterebileceğini anlatan Ateş, şunları söyledi:

"Palamut yemek isteyen yüksek fiyatlara katlanmak zorunda kalabilir. Ev ekonomisine uymak zorunda olanlar bu yıl palamudu sofrasında göremeyebilir.

Bunun temel sebebi; bilinçsiz avlanmak. İnsan bindiği dalı keser mi? Söz konusu deniz olunca bindikleri dalı kesmekten çekinmeyenler var. Sardalyanın kasasını 10 TL'ye getirdiklerinde 'Yapmayın' dedik. Anlamadılar. Şimdi 30 TL-40 oldu.

Sardalyanın bol çıktığı dönemlerde tezgahta kilosu 10 TL'ye kadar düşmüştü.

Yasa üzerinden gerçekten de önemli cezalar var. Ancak sahaya yansıması yok. Caydırıcılık yazıda var, uygulamada yok.

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Cezaları uygulayın, denetimleri artırın, bazı yerlerde avlanma sahalarını kapatın bu denizler size her şeyi fazlasıyla verir. Çünkü bereketlidir bizim sularımız. Eğer bu şekilde devam ederse balığın sürekli pahalandığı, boyunun kısaldığı, istediğimiz türün çıkmadığı sezonlar bizi bekliyor."

Türkiye, denizden çıkan balığın sofraya yeterince gelmediği ülkelerden biri. Avrupalının tükettiği 3 balıktan biri Türkiye'den gidiyor. Ancak halkımız yeterince balık tüketmiyor. Ne yazık ki üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kişi başına yıllık ortalama balık tüketimi 6-7 kilogram seviyesinde. BD ve AB ülkelerinde kişi başına yıllık tüketimin 25 kilograma, Japonya’da ise 80 kilograma kadar çıkıyor.

Türkiye'de balık tüketimi ne durumda?

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, Avrupa'nın 8'inci büyük deniz ürünleri üreticisi konumunda. Ancak konu 'balık tüketimi'ne gelince işler değişiyor ve bunca bereketli denizlere rağmen kişi başına düşen payda ülkemiz dünya ortalamasının gerisinde yer alıyor.

Araştırmalara göre Türk insanı yeterince balık tüketmiyor. Türkiye'de kişi başına yılda ortalama 6-7 kilo balık tüketilirken bu oran Avrupa'da 25-26 kilo arasında. Yani Avrupalılar Türklerden 4 kat daha fazla deniz ürünü tüketiyor.

Pratik ve sağlıklı bir akşam yemeği isteyenlere💁‍♀️ 'Kağıtta Somon' pic.twitter.com/rRuR0XhAqp — lokma (@LokmaDergisi) September 30, 2019