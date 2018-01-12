EkonomiBankacılık sektörü 2018de yüzde 15-20 bandında büyür
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Bankacılık sektörü 2018'de yüzde 15-20 bandında büyür'

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Bu yıl KGF gibi ek teşviklerin olmaması durumunda bankacılık sektörünün yüzde 15-20 bandında bir büyüme yakalayacağını düşünüyoruz" dedi.

Haber MerkeziAA
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan

Türkiye ekonomisi, katılım bankacılığı sektörü, Kuveyt Türk'ün 2017 performansı ve bu yıla ilişkin öngörülerini paylaşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, katılım bankacılığı sektörü olarak, tüzel tarafta Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında sağlanan finansmanların, bireysel tarafta ise artan tüketici güven endekslerinin etkisiyle 2017'de kullandırdıkları fonlarda bankacılık sektörünün üzerinde bir oranla büyümeyi başardıklarını söyledi.

  • Uyan, geçen yılın ilk 10 aylık dönemi değerlendirildiğinde, bankacılık sektörü aktiflerinin yüzde 16, finansman tutarının yüzde 18 büyüdüğünü, aynı dönemde katılım bankalarının toplam aktiflerinin yüzde 17 ve kullandırdığı fonların da yüzde 24 seviyesinde arttığını bildirdi.

Katılım bankacılığı sektörünün net dönem karının, geçen yılın ekim sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 28 artan toplam bankacılık sektörünün üzerinde bir ivme yakalayarak yüzde 38 seviyesinde büyüdüğüne işaret eden Uyan, "Böylece öz kaynak karlılığı ve aktif karlılık oranlarında da iyileşme kaydedildi. Güçlü sermaye yapısını koruyan katılım bankacılığı sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu ise BDDK'nın belirlemiş olduğu yüzde 12'lik sınırın üzerine çıkarak yüzde 17’li seviyelerde gerçekleşti." dedi.

"KGF teminatlı fonlar ülke büyümesine önemli katkı sağladı"

  • Ufuk Uyan, 2018 yılında KGF gibi ek teşviklerin olmaması durumunda bankacılık sektörünün yüzde 15-20 bandında bir büyüme yakalayacağını düşündüklerini ifade etti.

Parasal koşullardaki sıkılaşma dolayısıyla kısa vadeli faizlerdeki yükseliş beklentisi hesaba katıldığında 2018'de geçen yıla kıyasla karlılıkta bir miktar düşüş görülebileceğini belirten Uyan, katılım bankacılığı sektörü olarak, sektöre yeni giren katılım bankalarının etkisiyle ve katkısıyla 2018 yılında da sektörün üzerinde büyüme kaydederek bankacılık sektöründen aldıkları payı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

KGF teminatlı fonların her şeyden önce hızlı fon büyümesini sağlayarak ekonomik aktivitenin canlanmasına, ülkenin büyümesine önemli katkı sağladığını kaydeden Uyan, özellikle KOBİ'ler bazında nakit sıkıntısının giderilmesinde son derece faydalı olan KGF fonlarının, bankaların daha düşük maliyetlerle fon kullandırmasına imkan tanıdığını, KGF teminatlı fonların büyümesinin bu yıl da devam edeceğini bildirdi.

  • Uyan, Kuveyt Türk olarak, 2017'de KGF mekanizmasını etkin bir şekilde kullanarak KOBİ'lere 3,8 milyar lira kaynak sağladıklarını belirtti.

"Fed'in beklenen faiz artırımları yurt dışı finansman maliyetlerini yükseltir"

Ufuk Uyan, uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve küresel jeopolitik risklerin sektörü nasıl etkileyeceğine ilişkin soru üzerine de, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının para politikalarının sıkılaşacağına yönelik sinyaller vermesi ve küresel ekonominin mevcut gündemine Orta Doğu eksenli yeni birtakım jeopolitik risklerin eklenmesi, son dönemde izlenen toparlanma eğiliminin kırılganlık arz ettiğini gösteriyor. ABD ve Avro Bölgesi'ndeki görünüme baktığımızda, ABD tarafında yılın ilk döneminde zayıf seyreden ekonomik aktivitenin yavaş yavaş ivmelenme işaretleri verdiğini görüyoruz. Avro Bölgesi'ne baktığımızda ise ekonomik görünümün 2008 krizinden bu yana gözlemlenen en güçlü düzeyde seyrettiğini gözlemliyoruz. Son dönemde gündemin üst sıralarını işgal eden küresel jeopolitik riskler piyasaların baskı altında kalmasına neden olurken, Fed ve ECB başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının politikaları ve alacakları aksiyonlar küresel likiditenin seyrinde belirleyici olacaktır.

2017 yılında TL likiditesindeki sıkışıklık dolayısıyla TL fonlama maliyetleri yüksek seyretti. Yurt dışı kaynak maliyetlerinin yüksek olmasından şikayet edildiği 2017’de, yurt içinde en ucuz kaynak olarak görülen mevduatta aynı durumu yaşadık. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdürmesi ve enflasyona ilişkin olumlu beklentilerin TL’ye olan talebi artırması sonucu faizler üzerindeki baskı bir miktar azalabilir. Fed'in beklenen faiz artırımları ise yurt dışı finansman maliyetlerini yükseltir."

"Türkiye ekonomisinin, 2017'yi yüzde 6,5'in üzerinde bir artışla tamamlamasını bekliyoruz"

Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, küresel gelişmelere ve bölgesel gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin makro görünümünün önemli ölçüde toparlandığını, ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların etkisiyle ekonomik aktivitede ciddi bir ivmelenmenin söz konusu olduğunu belirterek, "2017'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, yılı yüzde 6,5'in üzerinde bir artışla tamamlamasını, 2018'de de istikrarlı büyümesini yüzde 5-6 aralığında sürdürmesini bekliyoruz" dedi.

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