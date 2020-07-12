Bankalar 65 yaş üstüne yöneldi

Yedi milyon 550 bin 727 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 9,1’ini oluşturan 65 ve üstü yaş grubu bankaların yeni gözdesi oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı tahmin edilen Türkiye’de bankalar, bu yaş grubuna odaklandı. Pastadan daha büyük pay almak isteyenler Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkamaya çekinen 65 yaş üstü emeklilerin hayatını kolaylaştırmak için hizmet ağını genişletti. Düzenli geliri olan harcamayı seven ve borcuna sadık ruhu genç yaşlıların bankası olmak isteyenler, telefon bankacılığında öncelikli ve hızlı erişim gibi birçok avantajlı ve masraf azaltan hizmet sunuyor.

MEVDUAT BİRİKİMLERİ ÖNEMLİ

Bu yaş grubundakilerin mevduat birikimleri de bankaların iştahını kabartıyor. Birçok bankanın en büyük güvencesi mevduat. Bankalar ne kadar çok mevduat toplarsa pastadan alacakları pay da o denli büyük oluyor. Tıpkı emekli maaşlarındaki promosyonlar gibi mevduatını da bankaya getirmesi için bu yaş grubundaki müşterilere özel hizmetler veriliyor. Türkiye’de bankalararası dahil toplam mevduat 3 trilyon 68 milyar 572 milyon liraya çıktı. Bu mevduatın 1 trilyon 860 milyar 608 milyon lirası gerçek kişi mevduatı. Uzmanlar söz konusu mevduatın da yaklaşık yüzde 20’sinin 65 ve üzeri yaş grubuna ait olduğunu belirtiyor. Bu da 372 milyar 121 milyon liralık bir mevduat büyüklüğü oluşturuyor.

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KREDİDE TAKİBE DÜŞMÜYORLAR

Bu yaş grubunun bankalardan kullandığı kredide her geçen gün yükseliyor. Bankacılar kredilerin takibe düşme oranının bu yaş grubunda yok denecek kadar az olduğunu aktarıyor. Takibe düşen krediler ise genellikle ebeveynlerin çocukları ya da torunları için çektiği krediler olarak özetleniyor. Yani özetle 65 yaş ve üstü hedef kitle hem mevduatıyla hem de borcuna sadık yapısıyla önemli bir potansiyel oluşturuyor.

ÖZEL BÖLÜM AÇAN BİLE VAR

Kamu bankaları bu konuda güzel bir sınav veriyor. Kamu bankalarını özel bankalar takip ediyor. Birçok banka kolay hizmet sunuyor. Türkiye Finans, 65 yaş ve üzeri müşterilerin emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri nakit olarak evden yapılabiliyor ve acil durum sağlık desteği ile market asistanlık hizmetini ücretsiz sunuluyor. Denizbank online kanallarından tüm işlemlerini kolayca yaptırtıyor ve EFT, havale işlemleri ücretsiz yapılıyor. Alternatif Bank da ücretsiz sunduğu EFT ve havale işlemlerinin süresini uzattı. Banka, 65 yaş üzeri ile engelli müşterilerine direkt olarak müşteri temsilcisine bağlanabildikleri uygulamayı da hayata geçirdi.