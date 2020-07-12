Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bankalar 65 yaş üstüne yöneldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankalar 65 yaş üstüne yöneldi

Bankalar güvenli liman olarak gördüğü 65 yaş ve üstü yaş grubuna yöneldi. Aidatsız kredi kartı, ücretsiz havale, uygun faizli kredi gibi klasik ürünlerin yanında bankalar kiralık kasa kullanımında indirim, şubelerde ve telefon bankacılığında öncelikli hizmet gibi birçok avantajlı ürün sunuyor.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yedi milyon 550 bin 727 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 9,1’ini oluşturan 65 ve üstü yaş grubu bankaların yeni gözdesi oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı tahmin edilen Türkiye’de bankalar, bu yaş grubuna odaklandı. Pastadan daha büyük pay almak isteyenler Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkamaya çekinen 65 yaş üstü emeklilerin hayatını kolaylaştırmak için hizmet ağını genişletti. Düzenli geliri olan harcamayı seven ve borcuna sadık ruhu genç yaşlıların bankası olmak isteyenler, telefon bankacılığında öncelikli ve hızlı erişim gibi birçok avantajlı ve masraf azaltan hizmet sunuyor.

MEVDUAT BİRİKİMLERİ ÖNEMLİ

Bu yaş grubundakilerin mevduat birikimleri de bankaların iştahını kabartıyor. Birçok bankanın en büyük güvencesi mevduat. Bankalar ne kadar çok mevduat toplarsa pastadan alacakları pay da o denli büyük oluyor. Tıpkı emekli maaşlarındaki promosyonlar gibi mevduatını da bankaya getirmesi için bu yaş grubundaki müşterilere özel hizmetler veriliyor. Türkiye’de bankalararası dahil toplam mevduat 3 trilyon 68 milyar 572 milyon liraya çıktı. Bu mevduatın 1 trilyon 860 milyar 608 milyon lirası gerçek kişi mevduatı. Uzmanlar söz konusu mevduatın da yaklaşık yüzde 20’sinin 65 ve üzeri yaş grubuna ait olduğunu belirtiyor. Bu da 372 milyar 121 milyon liralık bir mevduat büyüklüğü oluşturuyor.

KREDİDE TAKİBE DÜŞMÜYORLAR

Bu yaş grubunun bankalardan kullandığı kredide her geçen gün yükseliyor. Bankacılar kredilerin takibe düşme oranının bu yaş grubunda yok denecek kadar az olduğunu aktarıyor. Takibe düşen krediler ise genellikle ebeveynlerin çocukları ya da torunları için çektiği krediler olarak özetleniyor. Yani özetle 65 yaş ve üstü hedef kitle hem mevduatıyla hem de borcuna sadık yapısıyla önemli bir potansiyel oluşturuyor.

ÖZEL BÖLÜM AÇAN BİLE VAR

  • Kamu bankaları bu konuda güzel bir sınav veriyor. Kamu bankalarını özel bankalar takip ediyor. Birçok banka kolay hizmet sunuyor. Türkiye Finans, 65 yaş ve üzeri müşterilerin emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri nakit olarak evden yapılabiliyor ve acil durum sağlık desteği ile market asistanlık hizmetini ücretsiz sunuluyor. Denizbank online kanallarından tüm işlemlerini kolayca yaptırtıyor ve EFT, havale işlemleri ücretsiz yapılıyor. Alternatif Bank da ücretsiz sunduğu EFT ve havale işlemlerinin süresini uzattı. Banka, 65 yaş üzeri ile engelli müşterilerine direkt olarak müşteri temsilcisine bağlanabildikleri uygulamayı da hayata geçirdi.

2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
EKONOMİ
2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Abone Ol Google News
Sözcü Kalından sert tepki

Sözcü Kalın'dan sert tepki

"Bu karar alınırsa UNESCO'nun kriterleri sorgulanabilir olacak."
Kardeşlerimizi aslayalnız bırakmayacağız

"Kardeşlerimizi asla
yalnız bırakmayacağız"

Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımıyla ilgili duygulandıran paylaşım.
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bugün koronavirüsten 21 kişi vefat etti, vaka sayısı 1016.
Boşnak askerin<br>asırlarca konuşulacak hikayesi...

Boşnak askerin
asırlarca konuşulacak hikayesi...

​25. yılındaki Srebrenitsa Soykırımı'nda bir hikaye gün yüzüne çıktı.
Milletimiz istedi, biz açtık

Milletimiz istedi, biz açtık

Dev köprünün açılışında Erdoğan'dan Ayasofya mesajı
UNESCO'ya madde madde cevap

UNESCO'ya madde madde cevap

​Ayasofya'nın açılmasına karşı çıkan UNESCO'ya: Asla etkilememekte.
Korona plajı

Korona plajı

Günübirlikçiler Şile'ye akın etti, sosyal mesafe sıfır
Otobüse binince ekipler alarma geçti

Otobüse binince ekipler alarma geçti

​Korona alarmında gerçek hastanede ortaya çıktı.
Sevinçten ağladık

Sevinçten ağladık

26 yıldır mücadele veren İsmail Kandemir o anları anlattı...
Tüm hesapları bozacağız

Tüm hesapları bozacağız

​MHP lideri Bahçeli'den Ayasofya mesajı
Heyecanlandıran açıklama

Heyecanlandıran açıklama

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İçinde bir mektep ve medrese olsun.
14 bin liradan satılıyor

14 bin liradan satılıyor

​Altın kemerden sonra gelinlerin yeni modası.
Tarihin utanç günü

Tarihin utanç günü

Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı mesajı

​Kimsenin yüzüne bakmadığı araçlar şimdilerde yok satıyor.

​İngiltere'de ırkçı gruplar harekete geçti.

Ayasofya'nın açıldığını duyan gencin sevinci...
Hadsiz Yunan!

Hadsiz Yunan!

Yunanistan ​'Ayasofya' üzerinden tehditler savuruyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.