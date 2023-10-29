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Ekonomi

Bankalar Birliği’nden 100. yıla özel kitap

TBB Başkanı Alpaslan Çakar, 100. yıla özel basılan kitabın Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar geçen sürecin anlatımına rehberlik edeceğini söyledi.

Ekonomi Servisi
04:00 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 00:39 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Alpaslan Çakar.

Alpaslan Çakar.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Cumhuriyet’in yüzüncü yılı vesilesiyle ülke ekonomisi ve bankacılık sektörünün son bir asırdaki gelişimini ele alan, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye Bankacılık Sektörü” kitabı yayımladı. Kitap çalışmasını değerlendiren TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, “Cumhuriyetimizin ilanından bugüne kadar geçen sürecin anlatımına rehberlik eden bu kitap, ülkemiz ekonomisinin ve bankacılık sektörünün; son yüzyıldaki kilometre taşlarını, tarihsel gelişimini, sürdürülebilirlik ve dijital bankacılıktaki gelişimini özel olarak hazırlanan grafik ve istatistiklerle anlatıyor” dedi.

GURUR VE MUTLULUK VERİCİ

Alparslan Çakar, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılını kutlamanın, gururunu, mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Savaştan çıkmış bir ekonominin, mütevazı altyapısıyla başladığımız yolculuğumuz başarılarla dolu bir seyir izliyor. Bu süreçte büyüyen ekonomimiz gibi bankacılık sektörümüz de zorluklara dayanıklılık göstererek büyümeye devam etti” şeklinde konuştu.

Cumhuriyetimizin üzerine kurulduğu temel felsefe doğrultusunda, hep daha iyiyi hedefleyen bir çabayla bugünlere varıldığına değinen Başkan Çakar, “Bu anlayışı hiç kaybetmeden yolumuza devam ediyor, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındaki hedeflerimize hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. “2023, Türkiye Yüzyılı Vizyonu” önümüzdeki yüzyıl için ülkemizin ekonomik yapısının geleceğine, sürdürülebilir kalkınmaya verdiği önemin ulaşacağı noktaya, tüm kurum ve kuruluşlarımızla topyekûn bir başarının ortaya konulacağı ileri seviyeye işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye Bankacılık Sektörü” kitabının elektronik yayına http://www.tbb.org.tr/100 adresli bağlantı üzerinden ulaşılabiliyor.



#Cumhuriyetimizin 100. Yılı
#Ekonomi
#Bankacılık
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