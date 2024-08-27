Bankaların tarıma desteği 700 milyar liraya dayandı

Bankacılık sektörü, haziran sonu itibarıyla tarım sektörüne verdiği kredi desteğini

2023 yıl sonuna göre yüzde 18,4 oranında artırdı. Böylece tarım sektörünün nakdi kredi stoku 689 milyar 149 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün tarım alanında faaliyet gösteren firmalara sağladığı kredilerin stoku haziran sonu itibarıyla 689 milyar 149 milyon lira oldu.

6 AYLIK SÜREDE YÜZDE 18,4 ARTIŞ

2023 yılı sonunda 582 milyar 48,4 milyon lira düzeyinde olan nakdi kredi stoku, 6 aylık süreçte yüzde 18,4 artış gösterdi. Söz konusu dönemde kredi stokunda 107 milyar 100 milyon liralık bir artış yaşandı. Tarım sektörünün sürdürülebilirliği ve faaliyetlerinin devamlılığı için geniş yelpazede ürün ve hizmetler sunan sektör oyuncuları, üreticilerin tarımsal üretimlerine ilişkin; faaliyet döngüsü, ürün özellikleri ve hasat/satış dönemlerine uygun olarak her türlü işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarının finansmanı sağlıyor.

TEKNOLOJİ TARAFI SÜREKLİ GELİŞİYOR

Üreticilerin ihtiyaç duyduğu alanlardan bir diğeri de teknolojik yenilikler sayesinde finansal ihtiyaçlarını gidermek. Teknoloji tarafında ayrıca, mobil uygulamalar, üreticilerin bankalardaki tüm hesaplarını kontrol edebilmesine, tarımsal işletmeleriyle ilgili gelir ve giderlerini, iklim olaylarını, tarımla ilgili gelişme ve haberleri, piyasa fiyatlarını takip edebilmesine olanak tanıyor. Kredileri üreticinin ihtiyaçları ve sektörel gereksinimleri göz önünde bulundurarak bankalar farklı kredi uygulamalarını devreye aldı.

FİNANSAL OKUR YAZARLIK STRATEJİK ÖNEMDE

Tarım bankacılığının önemli unsurlarının başında çiftçilerin finansal okuryazarlığının artırılması gerekiyor. Bireylerin krediye kolay ulaşması için bankacılık işlemlerinin ilerleyişi, krediye erişim ve mevcut kredilerini etkin şekilde kullanmaları önemli. Bu nedenle üreticilerin tarım bankacılığı alandaki faaliyetlerini geliştirmeleri önem taşıyor. Günümüzde birçok banka bu alandaki faaliyetlerini artırdı ve mobil uygulamalarını yaygınlaştırdı.







