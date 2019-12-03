Başlık parası kaldırıldı, altın takma fiyatı 100 bin TL’den 35 bin TL’ye indirildi:​ Bu beldede artık herkes evlenecek

Şırnak'ın Şenoba ilçesinde eskiden evlenmek isteyen gençler düğünü yapana kadar 130 bin Türk Lirası harcıyor ve borç batağına giriyordu.

Ak Partili Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat meclis üyeleriyle beraber beldedeki kanaat önderleri, aşiret liderleri ve muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının birinci maddesi olan ‘başlık parası’ masaya yatırıldı. Onlarca gencin korkulu rüyası olan yüksek meblağ olan başlık parasının kaldırılması gerektiğini kararlaştırıldı.

Eskiden evlenmek isteyen gençler düğünü yapana kadar 130 bin Türk Lirası harcıyor ve borç batağına giriyordu. Alınan yeni karar sayesinde başlık parası kaldırıldı, geline daha önce 100 bin Türk Lirası değerinde altın takılma adeti de hafifletilerek artık geline 35 bin Türk Lirası değerinde altın takılmasına karar verildi. Sandık başında duran gelinin akrabasına ise verilen para kaldırıldı. Çeyiz ve takı takma merasimi ailelere bırakıldı.

İHA Belediye başkanı ve kanat önderleri aldıkları karar sayesinde gençler artık rahatlıkla evlenecek.

"Gençlerimiz artık rahat evlenecek"

Bu karar sayesinde beldede evlenemeyen onlarca genç artık evlilik hayalleri kurmaya başladı. Bölgede sadece Şenoba beldesinde yürürlüğe giren bu karar civar köy ve beldelerde takdirle karşılandı. Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, gençlerin daha rahat evlenmesi için Doğu ve Güneydoğu illerinde de bu kararın uygulanması gerektiğini söyledi.

Başkan Babat, "Beldemizde 300’e yakın genç vardı ve bunlar başlık parası bir de çok altın alma yüzünden evlenemiyordu. Belediyemizde bir karar almak istedik ve beldemizde bulunan her aileden birini toplantımıza çağırdık. Gelen aile büyüklerimiz, ileri gelenlerimiz ve muhtarlarımızla beraber bir karar aldık. Kararımız şu yönde ‘Başlık parası fiilen kaldırıldı, geline 100 bin Türk Lirası değerinde altın takılıyordu ama bunu 35 bin Türk lirasına indirdik. Gelinin sandık başında oturan akrabalarına verilen parayı da kaldırdık bunu imza altına aldık. Bu karar çok takdirle karşılandı. Bu sayede evlenmeyen genç kalmayacak inşallah beldemizde. Bu kararımıza tüm bölgenin uyması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bölgemizde bu fiyatlar yüzünden kimse evlenemez olmuştu. Aldığımız bu karar ile artık gençlerimiz rahat evlenecek" dedi.

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FOTOĞRAF 15 Çeyiz hesabı yönetmeliğinde değişiklik yapan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişikliklere göre, çeyiz hesabında biriken paranın tamamı, evlenmeden iki ay öncesine kadar çekilebilecek. Çeyiz hesabı sahipleri, hesabını başka bankaya taşıyabilecek. Katılımcılar, aynı anda birden fazla aktif çeyiz hesabı açamayacak. Hesaba katılım için 155 lira 26 kuruş olan asgari ödeme tutarı, yeniden değerleme oranına göre artacak ve belirlenecek yeni tutardan kaynaklı fark da ödenecek. 5 YILA KADAR BİRİKİM: Çeyiz hesabına devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arasında olanlar için yüzde 20 ve 6 bin beş yüz lira olacak. 48 ile 59 ay arasında düzenli ödeme yapanlara devlet katkısı yüzde 22 ve 7 bin beş yüz lira olacak. 60 ay ve üstünde düzenli ödeme yapanlara devlet katısı ise yüzde 25 ve 9 bin lira olacak. ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR? Çeyiz Hesabı’nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir. 18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir. Sisteme dahil olmak için Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak. Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor. Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor. Evlenen çiftlerden kriterleri yerine getiren her bir eş devlet katkısından ayrı ayrı yararlanabilecek. Bu şekilde evlenecek çiftler toplamda 18 bin lira destek alabilecek. “Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı” uygulaması kapsamında 15 bankada aktif çeyiz hesabı açıldı. ÇEYİZ HESABI NEDİR?: Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı uygulaması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Nisan 2016'da hayata geçirildi. Uygulamayla, yuva kurmak isteyen fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyen gençlere devlet desteği sağlanıyor. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına dair yönetmelik ile Türk vatandaşı olan veya 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamına giren ve yuva kurmayı düşünen gençleri tasarrufa teşvik etmek ve biriktirdikleri meblağa belirli oranda devlet katkısı sağlanması amaçlanıyor. Evlenene 18 bin lira destek Evlilik için tasarruf amacıyla açılan 'çeyiz hesabı'na sağlanan devlet katkısı arttı. 5 bin lira olan devlet katkısının üst sınırı, 9 bin liraya yükseldi.

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Karara en çok mutlu olan gençler ise evlenme hayalleri kurmaya başladıklarını söyledi. Ferit Yarar adındaki bir genç çok sevindiğini söyledi. Yarar, "Bu kararın daha önce alınması gerekiyordu. Çok güzel oldu kendimde bekarım. Zaten kızını evlendiren bir baba kızını veriyorsa damadı borç içinde bırakıyorsa o damadın kızını mutlu etmesini beklemesin çünkü çok zor bir durum borç batağında bir yuva kurulmaz. Bu kararı alan belediye başkanımıza ve ileri gelenlerimize çok teşekkür ederim’’ diye konuştu.

Bedirhan Yarar adındaki esnaf ise "Bu kararların yıllar önce alınması gerekirken geç kalınmıştı. Çok güzel bir şey aslında bölge genelinde takdirle karşılandı. Şenoba’da 300’e yakın genç var. Maddi sıkıntılar yüzünden evlenemiyordu. Kim evlenmek istese masrafı 100 bini buluyordu. Bu kararın alınması herkes tarafından takdirle karşılandı" ifadelerini kullandı.