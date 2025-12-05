Batı Akdeniz 11 ayda 2,5 milyar dolara yakın ihracat yaptı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden yılın 11 ayında 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.
Çavuşoğlu, yazılı açıklamasında, 11 aylık dönemde 2 bin 419 firma tarafından 169 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığını belirtti.
Batı Akdeniz'den kasımda en fazla yaş meyve sebze ürünlerinin ihraç edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
Kasımda bölgeden yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımına bakıldığında, yüzde 77,85 artış ve 19,8 milyon dolar ihracatla Çin'in ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Çin'e rekor ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.
Listenin ikinci sırasında yüzde 27,80 artış ve 19,5 milyon dolar ihracatla Rusya'nın bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
Çavuşoğlu, 11 aylık dönemde de en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Çin'in ilk, Almanya'nın ikinci sırada olduğunu belirtti.