BAYKAR "20 Temmuz'u bekleyin" diyerek duyurmuştu: İşte insansız uçak sistemi projesinden ilk fotoğraflar

BAYKAR Savunma, resmi sosyal medya hesabından "20 Temmuz'u bekleyin" diyerek "Bayram hediyesi yükleniyor" mesajını paylaşmıştı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da 17 Temmuz'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu videoyu paylaşarak, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, yine ilk günkü heyecanla başlamak derim... #MilliTeknolojiHamlesi" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

MÜJDEYİ DUYURDULAR

BAYKAR Savunma bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "20 Temmuz" müjdesini açıkladı.

BAYKAR, "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz" dedi.

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz.



Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/pHi2uprOrV REKLAM July 20, 2021

EKONOMİ Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım: Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS)

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS)

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS)

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS)

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