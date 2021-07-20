Ekonomi BAYKAR "20 Temmuzu bekleyin" diyerek duyurmuştu İşte insansız uçak sistemi projesinden ilk fotoğraflar
SAVUNMA SANAYİ

BAYKAR "20 Temmuz'u bekleyin" diyerek duyurmuştu: İşte insansız uçak sistemi projesinden ilk fotoğraflar

BAYKAR Savunma'nın heyecanlandıran "20 Temmuz" paylaşımını yaptı. BAYKAR Savunma, "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz" diyerek müjdeyi verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BAYKAR 20 Temmuzu bekleyin diyerek duyurmuştu: İşte insansız uçak sistemi projesinden ilk fotoğraflar
Baykar Savunma

BAYKAR Savunma, resmi sosyal medya hesabından "20 Temmuz'u bekleyin" diyerek "Bayram hediyesi yükleniyor" mesajını paylaşmıştı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da 17 Temmuz'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu videoyu paylaşarak, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, yine ilk günkü heyecanla başlamak derim... #MilliTeknolojiHamlesi" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

MÜJDEYİ DUYURDULAR

BAYKAR Savunma bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "20 Temmuz" müjdesini açıkladı.

BAYKAR, "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz" dedi.

Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım: Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin
EKONOMİ
Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım: Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS)
Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS)

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS)
Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS)

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS)
Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS)

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS)
Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS)

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün akşam, Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin insansız savaş uçağı üretmesi gerektiğini söyledi.


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