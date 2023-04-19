Bayram bereketi

Ramazan Bayramı’na iki gün kala çarşı pazarda hareketlilik başladı. Ancak bu yıl depremden dolayı pek tadımız yok. İstanbul’un her zaman yoğun yerlerden biri olan Eminönü, bayramın yaklaşmasıyla en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Pazartesi öğlen saatlerinde ilk olarak Eminönü’ne giderek, pazarın nabzını tuttuk. Vatandaş ve esnaf ile sohbet ettik. Çarşıya girer girmez şeker ve lokum satan dükkanın önünde kuyruk olduğunu görüyoruz. Cadde boyu peynirci, baharatçı, lokumcu, şarküteri satan yerleri görmek mümkün. Zaman zaman adım atmakta zorlansak da fiyatları incelemeye devam ettik.

Mesude Demirhan, Eminönü’ndeki hareketliliği inceledi.

BAYRAM ŞEKERİ 100 LİRA

Vatandaş, bayram hazırlıklarını tamamlamak ve bütçesine göre bayram sofralarını renklendirmek için alışveriş turuna çıktı. Bu yıl da pazarda en çok ilgi gören ürünlerin başında şeker, baklava, lokum ve çikolata geliyor. Geçen yıl 50 lira olan bayram şekerinin fiyatı 100 liraya yükseldi. Çikolatanın fiyatı ise 300 lira civarında. Lokum ise kakaolu, sütlü yer fıstıklı yani çeşidine göre 50 liradan başlıyor, 280 liraya kadar rengarenk lokumlar bulabilirsiniz. Bol fıstıklı baklava çeşitleri 280-300 arasında değişiyor. Sadece Ramazan ayında değil, sofraların vazgeçilmezi peynir ve zeytin tezgahlarının önünde uzun kuyruklar görmek mümkün.

ÖNCEDEN 2 KİLO ALIRLARDI ŞİMDİ 1 KİLOYA DÜŞTÜ

Fiyatlarda bölgenin turistik bir yer olmasının da etkili olduğunu belirtelim. Marketlerde ve mahalle pazarlarındaki rakamlar daha uygun. Peynir çeşidine göre değişmekle birlikte 165-200 lira arasında değişiyor. Antep fıstığının kilosu 320 lira, fındık 190, karışık çerez 135- 250 liraya kadar çıkıyor. Sucuk ve pastırma dükkanları oldukça sakindi.

Esnaf, Ramazan’da yavaşlayan işlerin şu an arttığını söylüyor. Ancak fiyatların geçtiğimiz yıla göre artmasının, satışları azalttığını belirtiyor. Esnaf, önceden 2’şer-3’er kilo alınan bayram şekeri veya çikolatanın şimdi ortalama 1 kiloya düştüğünü söylüyor.

PEYNİRCİ GİTTİ LOKUMCU GELDİ

Geçen sene peynir satan dükkanın kapandığını ve yerine lokumcunun geldiğini öğreniyoruz. Lokum satan esnaf, bu bayram işlerinde bekledikleri hareketi göremediklerini ifade ederek, işlerin geçen seneye göre yarı yarıya düştüğünden yakınıyor. Konuştuğumuz başka esnaf ise, “Bizde lokum 50 liradan başlıyor. 200 liraya kadar çıkıyor. Bayram nedeniyle yoğunuz ama eski tadımız yok. Rüzgar gibi gelip geçiyor. Lokum fiyatını geçen seneden bu yana değiştirmedik” değerlendirmesini yaptı.

BULGARLAR ELİ BOŞ DÖNMÜYOR

Genellikle Edirne’ye alışveriş için geldiklerini gördüğümüz Bulgar turistler, İstanbul’u gezmeye gelmişken eli boş dönmüyor, Eminönü’nde alışveriş yapıyor. Peynir satan esnaf, “Fiyatlarımız geçen seneye göre iki katına çıktı. Eminönü’ne bu bayram alışveriş için daha çok Bulgar turistler geliyor” diyor.

MISIR ÇARŞISI’NA TURİST AKINI

Tarihi Mısır Çarşı ise turist akınına uğradı. Japonya’dan Rusya’ya; Ürdün’den Almanya’ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen turistleri görmek mümkün. Turistler, rengarenk hediyelik lokumlar, renkli kokulu sabunlar, çeşit çeşit baharatlar, süs eşyaları satın alıyorlar.







