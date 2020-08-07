Bayramdaki açığı devlet kapattı: 25 milyarlık ekonomik hacim oluştu

Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi zor bir dönemden geçen Türkiye’de turizmci bu bayram da hedeflediği hareketliliği yakalayamadı, esnaf umduğunu bulamadı. Bayramda 50 milyarlık bir ekonomi oluşmasını bekleyen esnaf 25 milyar liralık bir ekonomik hacim sağlarken, turizm bölgelerinde ise doluluk oranları yüzde 60’larda kaldı.

Bayramdan yana yüzü gülmeyen işletmeleri sevindiren gelişme ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, esnaf ve vatandaşa bayram öncesi KDV müjdesi vermesi oldu. Yapılan yeni düzenleme ile yolcu taşımacılığı ve düğün-nikah organizasyonunda KDV yüzde 18’den yüzde 8’e, konaklama, yeme-içme hizmetleri ile sinema, tiyatro faaliyetlerinde yüzde 8’den yüzde 1’e indi. İndirimler bu yılın sonuna kadar sürecek. Düzenlemeyi değerlendiren sektör temsilcileri bayramdaki açığın devlet eliyle kapattıldığını ifade ediyor.

25 MİLYAR LİRALIK EKONOMİ OLUŞTU

Bendevi Palandöken

Bu bayram gıda alanında ve kurbanlıklar dolaysıyla bir hareketlilik söz konusu olduğunu anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “50 milyar liralık bir hareketlilik bekliyorduk ancak 25 milyar liralık bir ekonomik hacim oluştu. Salgın nedeniyle vatandaş AVM’lere alışveriş yapmaya çıkmadı” şeklinde konuştu. Bayramda KVD indiriminin açıklanmasının esnafı sevindirdiğini kaydeden Palandöken, şu ifadeleri kullandı: “Yapılan indirim hem esnaf hem de tüketici için çok güzel bir gelişme oldu. Esnaf bayramdan dolayı umduğunu bulamadı ama devlet yaptığı indirimle açığı kapattı.”

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400 MİLYON LİRALIK BİR GİRDİ SAĞLANDI

Ramazan Bingöl

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinin (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise, uzun süredir hiçbir yere gidemeyen vatandaşların bir kısmının tatil beldelerine gittiğini bildirdi. Bingöl, vatandaşlarının büyük bir kısmının ise bayram tatilinin kısa olmasından dolayı bulunduğu yerlerdeki işletmelere gitmeyi tercih ettiğini söyledi. Bunun sonucunda da sektörde gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını anlatan Bingöl, “Bu sebeple bayramın bereketli geçmesinden oldukça memnunuz. Bayram dolayısıyla oluşan hareketlilik sonrası sektörümüzde ortalama yüzde 30’lara varan bir ciro artışı yaşandı. Bu ciro artışı bayram boyunca sektörümüze yaklaşık olarak 360 ile 400 milyon TL civarında bir girdi sağladı” ifadelerini kullandı.

OTEL DOLULUKLARI %60'LARDA KALDI

Müberra Eresin

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de, Haziran ayı itibariyle kıyı bölgelerde başlayan ağırlıklı iç turizm kaynaklı bir hareket Temmuz ayında da devam ettiğini belirtti. Kurban Bayramı döneminde hareketliliğin hızlandığını aktaran Eresin, “Kurban Bayramı’nın da etkisiyle doluluklarda artış gerçekleşti. Bu artış ağırlıklı yazlık bölgelerdeki (resort) faaliyette olan otellerde rezervasyon artışından kaynaklandı. Açık olan otellerde bayramın da etkisiyle kıyı bölgelerde doluluk ortalaması yüzde 50-60’lara çıktı. Başta Bodrum ve Çeşme olmak üzere bazı tatil bölgelerinde halihazırda açık oteller için bu oranlar bir miktar daha yüksek” bilgisini paylaştı.

ŞEHİR OTELLERİNE YANSIMADI

Bayram dönemlerinde yaşanan turistik hareketin şehir otellerine pek etkisi olmadığını belirten TUROB Başkanı Eresin, “Bayram döneminde turistik hareketin en zayıf olduğu şehir İstanbul oldu. Dolulukların İstanbul için ise geçen ay olduğu gibi yüzde 10-15’lerde kalacağını öngörüyoruz. İstanbul’da otellerin büyük bölümü halen kapalı, tekrar açılmak üzere talepteki gelişmeleri takip ediyorlar” diye konuştu.

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