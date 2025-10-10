Bazı mesleklere yıllık harç zorunluluğu geliyor: Bakanlık devreye girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında düşük matrah beyan ederek vergi yükümlülüğünü azaltan bazı meslek gruplarına yönelik yeni bir adım atıyor. Hürriyet’in haberine göre Bakanlık, bu meslek gruplarına yıllık harç uygulaması getirmeye hazırlanıyor. Düzenleme özellikle doktorlar, kuyumcular, emlakçılar ve oto galericiler gibi sektörleri kapsayacak.









Yapılan çalışmalarda, bazı mesleklerin gelir beyanları dikkat çekici düzeyde düşük kaldı. Geçen yıl doktorlar aylık ortalama brüt 61 bin 31 TL, kuyumcular 42 bin 360 TL, galericiler 7 bin 842 TL, emlakçılar ise yalnızca 5 bin 226 TL gelir beyanında bulundu.





Dört ana meslek grubu mercek altında





Hazine ve Maliye Bakanlığı, meslek grupları ve sektörler bazında beyan edilen hasılatları sürekli analiz ederek kayıt dışılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Bu kapsamda düşük gelir beyan eden dört ana meslek grubu olan doktorlar, kuyumcular, oto galericiler ve emlakçılar için yeni bir vergisel yükümlülük planlanıyor.





Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yetki belgesiyle faaliyet gösteren 13 bin 536 kuyumcu, 78 bin 560 oto galerici ve 86 bin 488 emlakçı olmak üzere toplam 178 bin 784 mükellef bulunuyor. Ayrıca bireysel olarak çalışan 27 bin 946 doktor da sistemde kayıtlı durumda.





Vergide yeni adım





Edinilen bilgilere göre, vergide adaleti sağlamak ve “çok kazanan çok, az kazanan az vergi öder” ilkesini pekiştirmek amacıyla söz konusu faaliyetleri yürüten meslek gruplarına ilave bir vergisel yükümlülük getirilmesi planlanıyor. Bu yükümlülüğün “yıllık harç” şeklinde uygulanacağı belirtiliyor.





Yeni sistemde, hem gelir vergisi yükümlülüğü devam edecek hem de bu mesleklerden yıllık bazda bir harç alınacak. Harcın tutarları ve hangi meslek gruplarına ne kadar uygulanacağı konusunda çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.





Mesleklerin gelir beyanları





Hürriyet’in aktardığı verilere göre bazı meslek gruplarının aylık brüt gelir beyanları şöyle:





Aktör, aktris, dublör: 157.265 TL Müzisyen, ses sanatçısı, sunucu: 136.900 TL Eczacı: 66.236 TL Doktor: 61.031 TL Kuyumcu: 42.360 TL Avukat: 33.641 TL Restoran işletmecisi: 20.329 TL Taksici: 12.961 TL Bakkal / market: 10.149 TL Galerici: 7.842 TL Emlakçı: 5.226 TL Kadın kuaförü: 4.729 TL Erkek kuaförü: 3.633 TL





Yeni düzenlemenin, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi adaletinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor.











