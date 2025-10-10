Bazı mesleklere yıllık harç zorunluluğu geliyor: Bakanlık devreye girdi

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni bir adım atan Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir beyanlarını düşük göstererek vergi yükümlülüğünden kaçınan meslek gruplarına yönelik düzenleme hazırlığına başladı. Hürriyet’in haberine göre, Bakanlık bu kapsamda doktorlar, kuyumcular, emlakçılar ve oto galericiler için yıllık harç uygulaması getirmeye hazırlanıyor. Amaç, çok kazananın çok, az kazananın ise az vergi ödediği adil bir sistem oluşturmak. Yeni düzenlemeyle birlikte, bu meslek gruplarının gelir vergisi mükellefiyetine ek olarak yıllık bazda harç ödemesi zorunlu hale gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında düşük matrah beyan ederek vergi yükümlülüğünü azaltan bazı meslek gruplarına yönelik yeni bir adım atıyor. Hürriyet’in haberine göre Bakanlık, bu meslek gruplarına yıllık harç uygulaması getirmeye hazırlanıyor. Düzenleme özellikle doktorlar, kuyumcular, emlakçılar ve oto galericiler gibi sektörleri kapsayacak.
Yapılan çalışmalarda, bazı mesleklerin gelir beyanları dikkat çekici düzeyde düşük kaldı. Geçen yıl doktorlar aylık ortalama brüt 61 bin 31 TL, kuyumcular 42 bin 360 TL, galericiler 7 bin 842 TL, emlakçılar ise yalnızca 5 bin 226 TL gelir beyanında bulundu.
Dört ana meslek grubu mercek altında
Hazine ve Maliye Bakanlığı, meslek grupları ve sektörler bazında beyan edilen hasılatları sürekli analiz ederek kayıt dışılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Bu kapsamda düşük gelir beyan eden dört ana meslek grubu olan doktorlar, kuyumcular, oto galericiler ve emlakçılar için yeni bir vergisel yükümlülük planlanıyor.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yetki belgesiyle faaliyet gösteren 13 bin 536 kuyumcu, 78 bin 560 oto galerici ve 86 bin 488 emlakçı olmak üzere toplam 178 bin 784 mükellef bulunuyor. Ayrıca bireysel olarak çalışan 27 bin 946 doktor da sistemde kayıtlı durumda.
Vergide yeni adım
Edinilen bilgilere göre, vergide adaleti sağlamak ve “çok kazanan çok, az kazanan az vergi öder” ilkesini pekiştirmek amacıyla söz konusu faaliyetleri yürüten meslek gruplarına ilave bir vergisel yükümlülük getirilmesi planlanıyor. Bu yükümlülüğün “yıllık harç” şeklinde uygulanacağı belirtiliyor.
Yeni sistemde, hem gelir vergisi yükümlülüğü devam edecek hem de bu mesleklerden yıllık bazda bir harç alınacak. Harcın tutarları ve hangi meslek gruplarına ne kadar uygulanacağı konusunda çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.
Mesleklerin gelir beyanları
Hürriyet’in aktardığı verilere göre bazı meslek gruplarının aylık brüt gelir beyanları şöyle:
- Aktör, aktris, dublör: 157.265 TL
- Müzisyen, ses sanatçısı, sunucu: 136.900 TL
- Eczacı: 66.236 TL
- Doktor: 61.031 TL
- Kuyumcu: 42.360 TL
- Avukat: 33.641 TL
- Restoran işletmecisi: 20.329 TL
- Taksici: 12.961 TL
- Bakkal / market: 10.149 TL
- Galerici: 7.842 TL
- Emlakçı: 5.226 TL
- Kadın kuaförü: 4.729 TL
- Erkek kuaförü: 3.633 TL
Yeni düzenlemenin, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi adaletinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor.