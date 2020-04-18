Ekonomi BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben Yeni düzenleme ile bankalar kaynaklarını daha verimli kullanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Yeni düzenleme ile bankalar kaynaklarını daha verimli kullanacak

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Yeni düzenleme ile bankalar kaynaklarını daha verimli kullanacak."

Haber Merkezi AA
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BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Yeni düzenleme ile bankalar kaynaklarını daha verimli kullanacak. Reel sektör ihtiyacı olan finansmana daha rahat erişebilecek. Bankalar asli fonksiyonları olan kredi dağıtımına odaklanacak. Proaktif yaklaşımla ihtiyaçlara zamanında yanıt veriyoruz, bu şekilde devam edeceğiz."

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