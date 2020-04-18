BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Yeni düzenleme ile bankalar kaynaklarını daha verimli kullanacak. Reel sektör ihtiyacı olan finansmana daha rahat erişebilecek. Bankalar asli fonksiyonları olan kredi dağıtımına odaklanacak. Proaktif yaklaşımla ihtiyaçlara zamanında yanıt veriyoruz, bu şekilde devam edeceğiz."Ayrıntılar geliyor...
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