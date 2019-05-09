BDDK'dan iptal ve izin kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca bir iptal bir de izin kararı verildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Strateji Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin talebi doğrultusunda ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca iptal edildi.

Kararda, ICBC Turkey Bank AŞ'ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş brokerlik şirketleri ile müşteri yönlendirme dahil olmak üzere iş birliği yapması hususunda izin verildi.

EKONOMİ Dolar güne sakin başladı

EKONOMİ Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Sağlık raporlarına ilişkin önemli karar