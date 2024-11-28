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Belediyelerin prim borcu ödenekten kesilecek

Belediyelerin prim borcu ödenekten kesilecek

Ali Kürşat Büyükada
04:0028/11/2024, четверг
G: 28/11/2024, четверг
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İl özel idareleri ve belediyelerin ilişkili olduğu kurumların yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerin, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları hazine ödeneğinden kesilecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile belediyeler ve belediyelerin ortağı olduğu şirketlerin vergi borçları ve SGK borçları belediyelere her yıl verilen hazine ödeneğinden düşülerek verilecek. İl özel idareleri ve belediyelerle bu belediyelerin bağlı kuruluşlarının sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu tüzel kişiliklerin, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları için ilgili mahalli idare payından kesinti yapılabilecek. Yönetmelikteki değişiklik ile ‘tüzel kişilik’ tanımı eklenerek, il özel idareleri ve belediyelerin şirketleri de kapsama dahil edildi.


YÜZDE 40’INA KADAR

Her yıl belediyelere verilen hazine ödeneğinden kesilecek olan vergi ve SGK borçlarının tamamı tek seferde kesilmeyecek. Belediyelerin zorunlu hizmetlerinin aksamaması için bütçesinin en fazla yüzde 40’lık kısmı bu borçlar için kesilebilecek. Dün yayınlanan yönetmelikten önce bu borçların kesimi sadece genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan alınabiliyordu. Bu karar sayesinde hazineden alınan ödenek daha yatmadan borç kesilebilecek.


BİNE YAKIN ŞİRKET BORÇLU

81 ilde bine yakın belediye ve belediyeye bağlı şirketin vergi ve SGK borcu bulunuyor. Bu borçlar arasında en fazla dikkat çeken şehirler olarak İzmir Büyükşehir Belediyesinin 9,6 milyar, Ankara Büyükşehir’in 8,8 milyar, İstanbul Büyükşehir’in 5,9 milyar, Adana Büyükşehir’in 4,2 milyar, Şişli Belediyesi’nin 2,5 milyar lira borcu bulunuyor.




#resmi gazete
#prim borcu
#belediye
#ödenek
#ekonomi

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