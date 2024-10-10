Bera Holding’ten temiz enerji için yeni yatırım

Karaman ili, Kazımkarabekir ilçesinde yer alan ve Bera Holding iştiraklerinden; Kompen AŞ için 1 MW, Adaçal AŞ için 1 MW ve Bera Turizm AŞ için 0,75 MW olmak üzere toplam 2,75 MWe/3,6 MWp gücündeki GES tesislerinin kabul işlemleri dün itibariyle tamamlanarak elektrik üretimine başlandı.

Holding yönetiminden yapılan açıklamada, “Bu GES yatırımlarımızla; Kompen Sarayönü fabrikamız yıllık tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 70'ini, Adaçal Aksaray Fabrikamız yıllık tükettiği elektriğin yüzde 60'ını, Bera Konya Otelimiz yıllık tükettiği elektriğin yüzde 100'ünü, yenilenebilir kaynaklı olarak üretir duruma gelmiş bulunmaktadır. Toplamda 40 MW elektriksel gücündeki çağrı mektubu olan grubumuzun halihazırda Kompen, Adaçal, Kardelen Su, Kongaz ve Anadolu Rulman firmalarımızdaki GES elektriksel gücü yaklaşık 8,4 MW'tır. Muratlı Karton için Tekirdağ'da 9,8 MW elektriksel, Adaçal için Uşak'ta 6 MW elektriksel güçlerindeki tesislerinin montajları devam etmekte olup 2024 sonuna doğru devreye alınması planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

GES yatırımları devam edecek

Açıklamanın devamında ise holding iştirakleri olan; Divapan, Kompen, Adaçal ve MPG firmalarının toplamda 13,5 MW elektriksel gücündeki çağrı mektuplarının kurulum öncesi izin süreçleri devam etmekte olduğu ve bu yatırımlar ile grubun toplamda 40 MW elektriksel gücünde GES tesisine ulaşacağı bilgisine yer verildi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya ve enerji çeşitliliğini artırmaya çalışan Bera Holding; Romanya'da URB Rulman, Türkiye'de; Konya Kağıt, Muratlı Karton ve Golda Gıda firmalarındaki mevcut bulunan toplam 25 MW elektriksel gücündeki kojenerasyon tesisleri ile uzun süredir kendi elektriği ve sıcak su/buhar ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.



