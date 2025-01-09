Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Beş yılda 170 milyon yeni iş fırsatı

Beş yılda 170 milyon yeni iş fırsatı

04:009/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu'na göre, dünya çapında 170 milyon yeni iş fırsatının ortaya çıkacağı öngörülüyor.

Dünyada teknoloji, ekonomi, demografi ve yeşil enerji dönüşümündeki küresel eğilimlerin değişmesiyle 2030'a kadar 78 milyonluk net yeni iş fırsatı oluşacağı tahmin ediliyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu'na göre, söz konusu gelişmelerin etkisiyle dünya çapında 170 milyon yeni iş fırsatının ortaya çıkacağı öngörülüyor. Ancak bu değişen eğilimlerin, 92 milyon mevcut istihdamı da yerinden edeceği ve böylece 2030'a kadar toplamda 78 milyon net istihdam fırsatının oluşacağı düşünülüyor.

KASİYERLİK TARİHE KARIŞIYOR

Dünyada en hızlı büyüyen mesleklerin bir kısmını teknoloji, veri ve yapay zeka alanları oluştururken, teslimat, bakım, eğitim ve tarım gibi temel ekonomi rollerinde de büyüme bekleniyor. En hızlı büyüyen meslekler arasında sırasıyla tarım işçisi, hafif kamyon veya teslimat hizmeti sürücüsü, yazılım ve uygulama geliştiricisi, inşaat ve son kat ustası, mağaza satış görevlisi, gıda işleme ve ilgili alanlar, araç, minibüs ve motosiklet sürücüsü, hemşirelik, gıda ve içecek servis pozisyonları öne çıkıyor. En hızlı azalan meslekler arasında ise kasiyer ve gişe memuru, yönetici asistanı ve sekreteri, bina kapıcısı, temizlikçi ve temizlik görevlileri ile banka gişe memuru yer alıyor.



#İstihdam
#Ekonomi
#İş Dünyası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Askerlik celp ve sevk tarihleri netleşti!