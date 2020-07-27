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Ekonomi Beypazarı Madensuyu meyve aromalı serisi yeni şişesinde
İŞ DÜNYASI

Beypazarı Madensuyu meyve aromalı serisi yeni şişesinde

Türkiye’nin yerli sermayeli ve önde gelen içecek markası Beypazarı Madensuyu, tüketicisini farklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meyve Aromalı Serisine Yeni Eklenen Çeşitleriyle Beypazarı Madensuyu Yaz Sofralarını Renklendirmek İçin Hazır!
Meyve Aromalı Serisine Yeni Eklenen Çeşitleriyle Beypazarı Madensuyu Yaz Sofralarını Renklendirmek İçin Hazır!

Beypazarı Madensuyu, yeni ürünleri Karadut-Frenk Üzümlü ve Mango-Ananas ile, bugüne dek şerbet ve meyve suyu kategorisinde tüketiciyle sunulan tatları, maden suyu severlerle buluşturup farklı bir lezzet ve serinleme deneyimi sunuyor. Doğal maden suyu keyfini meyve lezzetiyle birlikte yaşamak isteyenlerin tercihi olan meyve aromalı maden suları diğer gazlı ürünlere de sağlıklı bir alternatif oluşturuyor.

  • Beypazarı Maden suyu ailesine yeni katılan Karadut-Frenk Üzümlü ve Mango-Ananas çeşitleri hem düşük kalorili, hem de lezzetli bir içecek arayışında olanların vazgeçilmezi olmaya aday.

Meyve Aromalı Serisine Yeni Eklenen Çeşitleriyle Beypazarı Madensuyu Yaz Sofralarını Renklendirmek İçin Hazır!

“Beypazarı’nda yepyeni lezzetler var” sloganıyla yola çıkan Karadut-Frenk Üzümlü ve Mango-Ananas aromalı maden suyu, Mayıs ayı itibariyle tüketiciyle buluşacak.

Meyve aromalı maden suları %100 maden suyundan üretiliyor, doğal aroma ve pancar şekeriyle tatlandırılarak şişeleniyor. Beypazarı Maden Suyu meyve aromalı ürünler kategorisinde limon, nar, c vitamini, vişne, mandalina, elma, çilek ve karpuz-çilek aromalı çeşitleriyle de yer alıyor.

  • Beypazarı Madensuyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, “Meyve aromalı maden suyu özellikle çocuklar ve gençler arasında yükselen bir trend. Yaptığımız araştırmalar sektörümüzde bu kategorinin çocuk ve genç tüketici segmentinde yüksek bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Gazlı içecek kategorisinde sağlıklı ve lezzetli içecek tercih edenler tüketicilerimizin talep ve beğenilerini dikkate alarak geliştirdiğimiz yeni ürünlerimiz deneyenlerden tam not aldı. Alternatiflerimiz arasından favorilerini, tüketicilerimize sorduk. Onlardan gelen yorum ve değerlendirmelerle yeni çeşitlerimize karar verdik. Beypazarı Meyve Aromalı Maden Suları, kendine has, iddialı lezzetleriyle, sağlık ve lezzeti bir arada arayanlar için en ideal seçeneği sunuyor.

Beypazarı Madensuyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan.

Kalitemizden ödün vermeden, tüketicilerimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak hep daha iyi ve daha farklı olanın peşindeyiz. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Yeni Şişeler Tüketiciyle Buluşuyor

Beypazarı meyve aromalı maden suları yeni ürünlerinin yanı sıra yenilediği şişeleriyle de raflarda yerini almaya başladı. Lezzeti kadar Türkiye’de bir ilk olan ergonomik yeni dizayn yeşil cam şişesi inovatif tasarımı da göz dolduruyor. Yenilikçi bakış açısıyla trendleri yakından takip eden Beypazarı Maden Suyu, meyve aromalı serisinin yeni sağlıklı cam şişeleri ve şık tasarımıyla yaz sofralarının rengine daha da renk katmayı hedefliyor.

“İnovasyon Odaklı Bakış Açımızı Göstermek Açısından Önemli Bir Adım”

İşin inovasyon tarafında tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini doğru okuyanların kazandığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Beypazarı Madensuyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, "Beypazarı olarak son dönemde yeni yatırımlarla makine parkurumuzu geliştirdik. Nisan ayı itibariyle devriye aldığımız yeni üretim hattımızla üretim kapasitemizi %30 oranında arttırdık. Yenilikçi ürünlerimizle sektörümüzde öncü bir duruşumuz var. Bugüne kadar çıkardığımız ürünlerden yola devam edemeyen hiç olmadı, tam tersine başarı grafiklerimiz her zaman yükseldi. Arkasında büyük bir Ar-Ge süreci yatan yeni şişe ve ürün gamımızla da benzer bir grafiği göreceğimize inanıyoruz ” dedi.

“Markayla Bütünleşen Klasik Şişemiz Sade Maden Suyuyla Raflarda Yer Almaya Devam Edecek”

Beypazarı Maden Suyu’nun adeta simgesi haline gelen ve markayla bütünleşen klasik şişeler, sade maden suyu ile raflarda yer almaya devam ediyor. Niyazi Ercan Markanın tüketiciyle bağını da temsil eden klasik şişelerimiz, sade ve duru tasarımıyla adeta maden suyuyla bütünleşmiştir. Bu nedenle yeni dönemde de klasik şişelerimizden vaz geçmiyor ve sade maden suyumuzu klasik şişeleriyle tüketicimizle buluşturmaya devam ediyoruzdedi.

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