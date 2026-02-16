BİM'e Ramazan bereketiyle geliyor

“BİM olarak 30 yıldır temel gıda ve tüketim ürünlerini en uygun fiyat ve en yüksek kalite standartlarında müşterilerimizle buluşturuyoruz. ‘Her gün düşük fiyat’ politikamız doğrultusunda, müşterimizin bütçesine destek olmayı öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla yıl içinde sürdürdüğümüz sabit fiyat ve indirimli ürün uygulamamıza Ramazan ayında da devam ediyoruz. 45 gün boyunca 48 temel ürünü avantajlı fiyatlarla sunarak Ramazan bereketini hanelere taşımayı hedefliyoruz. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına ve müşterilerimizin bütçelerine katkı sağlayan adımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”