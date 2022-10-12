Ekonomi Bir savunma sanayi şirketi daha borsaya giriyor Halka arz başvurusunda bulundu
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Bir savunma sanayi şirketi daha borsaya giriyor: Halka arz başvurusunda bulundu

Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören Türk savunma sanayisi şirketlerine bir yenisi eklenmeye hazırlanıyor. Savunma sanayisi ve ülke güvenliği için radar, silah sistemi, muharebe eğitim sistemleri, uydu ve İHA sistemleri, radyo frekans karıştırıcılar gibi bir dizi ürün üreten SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ, halka arz başvurusunda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Bir savunma sanayi şirketi daha borsaya giriyor: Halka arz başvurusunda bulundu
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu, şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuruya göre, 8 milyonu sermaye artırımından, 4 milyon 250 bini ortakların pay satışından kaynaklanan toplam 12 milyon 250 bin adet payın halka arzı gerçekleştirilecek.

İhraç edilecek pay karşılığında sağlanacak kaynağın halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 70'i şirketin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nde bulunan arazi üzerinde yeni yerleşkesinin yapımı ve üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine ve teçhizat yatırımlarında kullanılacak.

Şirket, Türkiye'nin yeni teknoloji merkezine taşınıyor

SDT, 2005 yılından bu yana savunma sanayisi, ülke güvenliği için gerekli görülen savunma araç-gereçlerinin üretimi ve hizmete sunulmasıyla bağlantılı faaliyetlerde bulunuyor.

Şirket, radar, silah sistemi, muharebe eğitim sistemleri, uydu ve İHA sistemleri, radyo frekans karıştırıcı sistemleri gibi bir dizi ürün üretiyor.

Faaliyetlerini 3 farklı kiralık ofiste sürdüren SDT, çalışmalarını tek çatı altında toplamak ve verimliliği artırmak için 2020 yılında Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nde 30 bin 376 metrekarelik arazi için arsa tahsis sözleşmesi imzaladı. Söz konusu arazide inşa edilecek ve 28 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin AR-GE Merkezi statüsüne kavuşturulması amaçlanıyor.

Halka arzla birlikte 2022 içinde inşaat faaliyetlerine başlanarak 2024'te taşınmanın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Yeni yerleşke binasının yapımı için yaklaşık 250 milyon lira, makine ve teçhizat yatırımı için 50 milyon lira olmak üzere toplam 300 milyon lira yatırım bütçeleniyor.

Yeni ürünler için AR-GE'ye devam

Bugüne kadar AR-GE yatırımlarını öz kaynakları ile finanse eden SDT, halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 20'sini kuruluşundan itibaren biriktirdiği entelektüel sermayesini ve derinlemesine geliştirdiği uzmanlıklarını kullanmak suretiyle önceliklendirdiği faaliyet alanlarında, ürünleştirmeye yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanmayı planlıyor.

Halka arz gelirinin yüzde 10'u da şirketin mevcut ve olası projelerinin geliştirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak.

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