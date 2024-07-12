Birden fazla maaşa ‘Genel Kurul' ayarı

Komisyon görüşmelerinde kamuda birden fazla kurumda görevi bulunduğu için birden fazla aylık alan bürokratları ilgilendiren düzenlemede yapılacak değişiklik, Genel Kurul ayağına bırakıldı. Teklife göre kamudaki ilk maaşı dışında yan geliri olan bürokratların bu geliri 98 bin liranın üstünde olamayacak. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, düzenlemede yapılacak değişiklikle kamu hissesi olan ya da yönetimi kamuya devredilmiş olan şirket ve holding yöneticilerinin kamudan aldığı aylıklar belirlenecek.
MALİYE’DE TEDBİR İZLEME SİSTEMİ
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, kamuda tasarruf tedbirlerinde uygulama ve uyumda etkinliğin artırılması için bakanlığın Tasarruf Tedbirlerini İzleme Sistemi altında bir bilgi sistemi kurduklarını belirtti. Hatipoğlu, kamudaki taşıtlarla ilgili yeni bir yaklaşımla gözden geçirilerek ihtiyaç fazlasının tespitinin yapılacağını kaydetti.