Birden fazla maaşa ‘Genel Kurul' ayarı

Komisyon görüşmelerinde kamuda birden fazla kurumda görevi bulunduğu için birden fazla aylık alan bürokratları ilgilendiren düzenlemede yapılacak değişiklik, Genel Kurul ayağına bırakıldı. Teklife göre kamudaki ilk maaşı dışında yan geliri olan bürokratların bu geliri 98 bin liranın üstünde olamayacak. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, düzenlemede yapılacak değişiklikle kamu hissesi olan ya da yönetimi kamuya devredilmiş olan şirket ve holding yöneticilerinin kamudan aldığı aylıklar belirlenecek.