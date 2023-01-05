BMW'nin Macaristan'daki fabrikasını Türk şirket yapacak

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, bağlı ortaklıklarından KARÇEL'in otomotiv firması BMW'nin Macaristan'daki projesini üstlendiğini belirtti.

Çalışmanın bugüne kadar tek seferde Macaristan'a yapılan en büyük tonajlı yapısal çelik imalat ve montaj projesi olduğunun altı çizilen açıklamada, "KARÇEL, bugüne kadar dünyada ve Türkiye'de kurduğu sayısız endüstriyel tesis, otomotiv, seramik, kurşun, çinko ve şeker fabrikasıyla ithalatı azalttığı gibi ihracata da katkı sağladı, fabrikaların yanı sıra tersane, liman, baraj ve petrokimya tesislerinin de kuruluşuna öncülük eden bağlı ortaklığımız, birçok dev projeye imzasını atmış durumdadır." ifadesi kullanıldı.

KARÇEL'in ilgili proje kapsamında Macaristan'da şirket kurduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"KARÇEL, BMW'nin fabrika yatırımında, yapı merkezi tarafından alınan pres ve gövde binasının yaklaşık 10 bin ton yapısal çelik imalat ve montaj işlerini üstlenmiştir. Ayrıca Avrupa ve Balkanlar'da yeni potansiyel projeler için de ihracat çalışmaları devam etmektedir. Çelik imalatının yanı sıra istihdama da katkılarını sürdüren KARÇEL, projenin pik döneminde 'BMW Macaristan' şantiyesinde yaklaşık 250 kişilik bir kadro oluşturacaktır. Şantiye ekibinin büyük çoğunluğunun Karabük halkından gençler olması planlanırken, KARDEMİR'den emekli işçi ve ustalar da proje kapsamında yer alacaktır."

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"22 bin 412 ton rekor üretim"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"KARDEMİR bünyesinde 1966 yılında Türkiye'nin ilk çelik konstrüksiyon atölyesi olarak faaliyetlerine başlayan KARÇEL, 36 bini kapalı olmak üzere toplam 66 bin metrekarelik fabrikasında 2022 yılını 22 bin 412 ton rekor üretimle tamamlamıştır ve 2022 yılında yaptığı 9 bin 600 ton ihracatla çelik sektöründe 148'inci sırada yer almıştır. CNC, elektronik, mekanik ve hidrolik modern tezgahlar ile donatılmış Türkiye'nin en büyük çelik yapı fabrikalarından birine sahip olan KARÇEL, sahasında, yapı çeliği, mekanik imalat ve inşaat alanlarına çelik konstrüksiyon üretmektedir. Şirket, Türkiye'nin değişik yerlerinde endüstriyel üretim tesisleri, binalar, demir yolu ve kara yolu köprüleri, tren vagonları ve çimento fabrikaları gibi büyük yatırımların çelik konstrüksiyon imalatını da yapmaktadır. KARÇEL AŞ ayrıca köprülü vinç, pergel vinç, portal vinç ve özel proses vinçlerin projelendirme, imalat, montaj ve devreye alma süreçlerini de yürütmektedir."

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