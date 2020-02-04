Ekonomi Borçla kurduğu işletmesinde 6 kadına istihdam sağladı Tüm ev hanımlarının yapacağı bir iş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kırşehir haberleri: Borçla kurduğu işletmesinde 6 kadına istihdam sağladı!

Borçla kurduğu işletmesinde 6 kadına istihdam sağladı: Tüm ev hanımlarının yapacağı bir iş

Kırşehir'in Kaman ilçesinde eşi vefat ettikten sonra çocuklarını okutabilmek için yakınlarından aldığı borçla gözleme ve yufka işletmesi açan girişimci Ayşe Canatan, yanında 6 kadına daha iş imkanı sundu. Severek yaptığı işinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Canatan, "Buradan ev hanımlarına bir mesaj vermek istiyorum. Oturup iş beklemesinler, bu tarz şeyler tüm ev hanımlarının yapacağı bir iş" dedi.

Haber Merkezi AA
Ayşe Canatan
Ayşe Canatan

Kırşehir'in Kaman ilçesinde borç alarak açtığı gözleme ve yufka işletmesini geliştiren girişimci kadın, yanında çalıştırdığı 6 ev kadınıyla aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Canatan, yanında çalıştırdığı 6 ev kadınıyla aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İlçe merkezi Gaffar Mahallesi'nde yaşayan ve 1,5 yıl önce eşi vefat eden 45 yaşındaki Ayşe Canatan, 3 çocuğunu okutmak ve onları hayata hazırlayabilmek için İŞKUR üzerinden çeşitli kurumlarda çalıştı.

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Son başvurusunda işe yerleştirilemeyen Canatan, çocuklarının eğitimi için gözleme ve yufka işletmesi açmaya karar verdi.

Canatan, çocuklarının eğitimi için gözleme ve yufka işletmesi açtı.

6 ev kadınını işe aldı

Yakınlarından borç alarak işe başlayan Canatan, bir ay önce iş yerini açtı. Güler yüzlü hizmeti ve beğeni toplayan el emeği ile siparişlere yetişmekte zorlanan Canatan, ilçedeki 6 ev kadınını işe aldı.

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Çocuklarının eğitimini aksatmaması için gecesini gündüzüne katan Canatan, borçla açtığı iş yerini başarı ile sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Canatan, ilçedeki 6 ev kadınını işe aldı.

Diğer kadınlarla arkadaş ortamında çalışarak üretim yaptıklarını anlatan Canatan, şu eşkilde açıklamada bulundu:

"Ev geçimi ve çocuklarımın eğitimi için bir karar vermem lazımdı. Düşündüm ve en iyi seçenek olan gözleme ve yufka işini yapmaya karar verdim.
Canatan, borçla açtığı iş yerini başarı ile sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.
"

Severek yaptığı işinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Canatan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımın geleceği için ne yapabilirim, diye düşündüm. Akşam 10 dakika içinde bu işe karar verdim. Severek yaptığım bir iş. Bir ay içinde işimi tutturdum. 6 kişi çalışıyor. Yufka, gözleme, baklava, su böreği, içli mantı, erişte, yaprak sarması, bazlama, Kırgız böreği, Boşnak böreği yapıyoruz. Buradan ev hanımlarına bir mesaj vermek istiyorum. Oturup iş beklemesinler, bu tarz şeyler tüm ev hanımlarının yapacağı bir iş."
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