Kırşehir haberleri: Borçla kurduğu işletmesinde 6 kadına istihdam sağladı! Borçla kurduğu işletmesinde 6 kadına istihdam sağladı: Tüm ev hanımlarının yapacağı bir iş Kırşehir'in Kaman ilçesinde eşi vefat ettikten sonra çocuklarını okutabilmek için yakınlarından aldığı borçla gözleme ve yufka işletmesi açan girişimci Ayşe Canatan, yanında 6 kadına daha iş imkanı sundu. Severek yaptığı işinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Canatan, "Buradan ev hanımlarına bir mesaj vermek istiyorum. Oturup iş beklemesinler, bu tarz şeyler tüm ev hanımlarının yapacağı bir iş" dedi.

Haber Merkezi 04 Şubat 2020, 11:42 Son Güncelleme: 04 Şubat 2020, 11:43 AA