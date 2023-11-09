Borsa güne düşüşle başladı

Son iki haftadır yatırımcısına kazandıran altın bu hafta itibarıyla kayba yöneldi. Ons altın 1947 dolara kadar geri çekilme yaşadı. Altın yatırımcılarının arama motorlarında en çok arattığı konulardan biri ' Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı oldu? Altın fiyatlarındaki düşüş ne kadar sürecek? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Çeyrek altın ve Gram altın kaç TL oldu? soruları olurken kuyumculardan altın yatırımcısına kritik bir öneri geldi. Birçok kişinin bilmediği 24 ayar kesme altının kazandırma oranı şaşırttı. Ne gram ne çeyrek: Hepsinden çok kazandırıyor, hiçbir yatırımcı bunu bilmiyor! İşte detaylar...