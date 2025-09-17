Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Borsa güne yatay başladı: İşten en çok kazandıran sektörler

Borsa güne yatay başladı: İşten en çok kazandıran sektörler

10:2817/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 artışla 11.186,27 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 artışla 11.186,27 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 değer kazanarak 11.182,96 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,31 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.186,27 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 4,06 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 0,39 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi karışık seyrediyor.

Fed'in faiz kararı sonrasında bankanın politika metninden Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamaların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in parasal gevşemesine dair beklentilerin gelecek yıla da yayıldığı görülürken bankanın 2026 yılında toplam 3 faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Analistler, Powell'ın yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin geleceğe yönelik faiz beklentilerini gösteren nokta grafiğinden alınacak mesajın da yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek üyeler arasındaki görüş farklılıklarının gelecek döneme ilişkin beklentilerin şekillenmesinde rol oynayabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

#BIST
#Piyasalar
#Borsa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSB personel alımı sonucu: Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli sonuçları açıklandı mı?