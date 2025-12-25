Borsa güne yükselişle başladı

Yeni Şafak
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 11.378,44 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 11.378,44 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 artışla 11.340,10 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,34 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.378,44 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,12 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün kapalı kalırken, Asya tarafında açılan az sayıdaki borsada likiditenin oldukça düşük olduğu görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 puanın direnç, 11.250 ve 11.150 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

