Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,64 puan ve yüzde 0,85 artışla 9.603,95 puana yükseldi.





Toplam işlem hacmi 40,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı.

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,2 ile inşaat, tek kaybettiren ise spor oldu.





Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrasında satış baskısı etkili oluyor. Yurt içinde açıklanan enflasyon verisinin beklentilerden iyi gelmesinin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünya borsalarında pozitif ayrışarak günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izledi.





Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de dış ticaret dengesi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.







