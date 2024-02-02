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Ekonomi

Borsa İstanbul tarihi zirveyi yeniledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,76 değer kazancıyla 8.646 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.682 puana taşıdı.

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:00 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 01:15 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

​Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede kararlı duruşu ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye artan ilgisi borsayı yukarı yönlü destekleyen önemli gelişmeler olarak yorumlandı. Amerika Merkez Bankası'nın (FED) enflasyonun hedeflenen düzeye inene kadar faizin yüksek kalacağı mesajını vermesi de gelişmekte olan piyasalara pozitif yansıdı. Öte yandan, Sermaye Piyasalar Kurulu yeni yılın ilk halka arzlarını açıkladı. Buna göre; Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ile Bor Şeker AŞ'nin halka arzına onay verildi. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ'nin payları 35 lira, Bor Şeker AŞ'nin payları ise 26,54 lira fiyatla halka arz edilecek.




#Borsa İstanbul
#BIST 100
#Ekonomi
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