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Ekonomi

Borsa manipülatörüne gözaltı

Borsa İstanbul'da manipülasyonlara karıştığı iddia edilen Nihat Özçelik dahil 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere rüşvet, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi gibi 7 farklı suçlama yöneltildi.

Şahin Şen
04:00 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:40 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Nihat Özçelik.
Nihat Özçelik.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. İsmi birçok borsa manipülasyonuna karışan geçmiş dönemde borsaya açtığı bir çok şirketi batıran ve birçok insanın mağduriyetine sebep olan borsa manipülatöru Özçelik için dün sabah düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; rüşvet, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, şantaj, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmî belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından aralarında Nihat Özçelik ve görevdeki bazı kamu çalışanlarının da olduğu 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız uzun namlulu silah, 2 çelik yelek ve dijital materyallere el konuldu.

MANİPÜLASYON SORUŞTURMASI YOK

Borsada halka açık 5 firmanın gizli sahibi olduğu ileri sürülen ve lise mezunu olan Özçelik, kısa sürede edindiği servetle dikkati üzerine çekmişti. Birçok kez borsada işlem yasağı cezası almasına rağmen Özçelik’in yükselişinin arkasında borsa, emniyet ve yargı üçgeninde kurduğu yasa dışı bir düzen olduğu iddia ediliyordu. Ancak Özçelik ve diğer şüpheliler hakkında borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığı öğrenildi.




#Borsa İstanbul
#Ekonomi
#Manipülasyon
1 saat önce
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