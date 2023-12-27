Borsa manipülatörüne gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. İsmi birçok borsa manipülasyonuna karışan geçmiş dönemde borsaya açtığı bir çok şirketi batıran ve birçok insanın mağduriyetine sebep olan borsa manipülatöru Özçelik için dün sabah düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; rüşvet, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, şantaj, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmî belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından aralarında Nihat Özçelik ve görevdeki bazı kamu çalışanlarının da olduğu 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız uzun namlulu silah, 2 çelik yelek ve dijital materyallere el konuldu.