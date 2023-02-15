Borsa yatırımcısının %10’u depremzede

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Borsa İstanbul.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili doğrudan etkiledi. Söz konusu şehirlerde, 85,3 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 16’sını oluşturan 13,5 milyon kişi yer alıyor. Afetzede illerde bulunan yatırımcı sayısı ve portföy büyüklüğü de dikkat çekiyor. SASA Polyester, Sanko Holding ve İskenderun Demir Çelik gibi Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarının faaliyet gösterdiği 10 ilde, yüz binlerce borsa yatırımcısı var.
Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri, deprem bölgesinde 381 bin 463 hisse senedi yatırımcısı olduğunu gösteriyor. Deprem sonrası tartışmalı iki günlük işlemlerin ardından, kapatılıp bugün açılması beklenen Borsa İstanbul’daki toplam yatırımcının yaklaşık yüzde 10’u depremzede konumunda. 10 ildeki yatırımcıların toplam hisse portföy büyüklüğü de 56 milyar 186 milyon lira seviyesinde.
Deprem bölgesinde 111 bin 602 ile en fazla borsa yatırımcısının yer aldığı Adana’da 20 milyar 182 milyon lira değerinde hisse portföyü bulunuyor. Adana’yı 60 bin 919 yatırımcı ile Hatay ve 49 bin 317 yatırımcıyla Gaziantep takip ediyor. Hatay’da yatırımcıların hisse portföyü büyüklüğü 9 milyar 619 milyon lira değerinde. Gaziantep’te ise, yatırımcı varlıklarının toplamı 9 milyar 99 milyon liraya tekabül ediyor. Adıyaman’da 16 bin 394 yatırımcının 2 milyar 6 milyon lira hissesi bulunurken, Diyarbakır’da 34 bin 88 yatırımcı 3 milyar 598 milyon lira büyüklüğünde hisseye sahip. Malatya’da 29 bin 173 yatırımcının 2 milyar 928 milyon lira, Kahramanmaraş’ta 4 bin 25 yatırımcının 305 milyon lira hisse portföyü olduğu görülüyor.