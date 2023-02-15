Borsa yatırımcısının %10’u depremzede

Deprem bölgesinde 111 bin 602 ile en fazla borsa yatırımcısının yer aldığı Adana’da 20 milyar 182 milyon lira değerinde hisse portföyü bulunuyor. Adana’yı 60 bin 919 yatırımcı ile Hatay ve 49 bin 317 yatırımcıyla Gaziantep takip ediyor. Hatay’da yatırımcıların hisse portföyü büyüklüğü 9 milyar 619 milyon lira değerinde. Gaziantep’te ise, yatırımcı varlıklarının toplamı 9 milyar 99 milyon liraya tekabül ediyor. Adıyaman’da 16 bin 394 yatırımcının 2 milyar 6 milyon lira hissesi bulunurken, Diyarbakır’da 34 bin 88 yatırımcı 3 milyar 598 milyon lira büyüklüğünde hisseye sahip. Malatya’da 29 bin 173 yatırımcının 2 milyar 928 milyon lira, Kahramanmaraş’ta 4 bin 25 yatırımcının 305 milyon lira hisse portföyü olduğu görülüyor.