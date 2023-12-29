Borsa yılın son işlem gününü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran gıda sektörü oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 7.299,33 puanla noktaladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,59 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,86 ile spor oldu.