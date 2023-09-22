Borsada usulsüzlüğe af yok: Spekülasyona rekor ceza

Fiyatları şişiren emlakçıya verilen ibretlik ceza, fırsatçı otomobil bayilerinin yetki belgelerinin iptali gibi son dönemde alınan ağır yaptırım kararlarının bir benzeri borsada spekülasyon yapanlara uygulandı. Yatırımcıları zarara uğratmaya yeltenen spekülatörler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından rekor sayılacak bir yaptırımla cezalandırıldı.





8 KİŞİYE 2 YIL İŞLEM YASAĞI

SPK; Atlantis Yatırım Holding hissesinde gerçekleştirdikleri işlemlerin yanı sıra sosyal medya paylaşımları sebebiyle Ahmet Bölükbaşı, Yunus Bölükbaşı, Serap Bölükbaşı, Ömer Şahin, Mehmet Emin Özbek, Yasin Akyol, Abdurrahman Üstüner ve Hilal Dilara Ak hakkında 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı kararı verdi.





SPK GÖZ AÇTIRMIYOR

Söz konusu şahıslara “Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanan Tedbirler Tebliği”nce, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreli işlem yasağı kararı alan SPK, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda da bulundu. 7 milyonu aşkın yatırımcının yer aldığı Borsa İstanbul’da denetimlerini sıkılaştıran SPK yetkilileri, sanal ortamda yanlış beyanlarda bulunan sosyal medya kullanıcılarını bir bir belirliyor ve ceza veriyor. Son olarak Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında arz-talep dengesi gözetip, yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım ve satım yaptıkları tespit edilen 4 kişi daha SPK’nın radarına takıldı. Yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen; Behçet Sadak, Samet Ergin, Sercan Ceyan, Sevda Çelebi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı.





Konut ve araçta ibretlik cezalar verilmişti

Kamu denetim organları, piyasaya duyulan güveni sarsmaya ve vatandaşı aldatmaya dönük eylemleri önlemek için elinden geleni yapıyor. Verilen yüksek cezalar ile caydırıcılık hedefleniyor. Öyle ki geçtiğimiz hafta, emlak sektöründeki fiyat spekülasyonlarıyla mücadelede bir ilk yaşanmıştı. Ticaret Bakanlığı, Ankara Mamak’ta piyasa değeri 2,1-2,3 milyon lira arasında değişen daireyi 3,87 milyon liradan ilana koyan emlakçıya 349 bin lira para cezası kesti. Bu yüksek ceza, hayali evler ve fiyatlarla piyasayı bozan emlakçılara karşı emsal oldu. Ticaret Bakanlığı, daha önce de sıfır araca ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunan dokuz bayinin yetki belgesini iptal etmişti.



