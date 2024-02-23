|
Ekonomi

Borsaya ilk adımı çimentoyla attı

Limak, Borsa İstanbul’a ilk adımını Doğu Anadolu Çimento ile attı. Gong töreninde konuşan Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, “Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attık, halka arzda yeni hedefimiz yenilenebilir enerjide” dedi.

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:00 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 00:10 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
imak Doğu Anadolu Çimento’nun işleme başlama gongunu Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve grup yöneticileri birlikte çaldı.
imak Doğu Anadolu Çimento’nun işleme başlama gongunu Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve grup yöneticileri birlikte çaldı.

Limak Şirketler Grubu’nun iştiraki Doğu Anadolu Çimento, dün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'un Yıldız Pazar'ında işlem görmeye başladı. Halka arz sürecini 4,4 kat talep ve 2 milyar 526 milyon lira büyüklüğündeki yoğun ilgiyle tamamlayan Limak Doğu Anadolu Çimento, bu yıl Borsa İstanbul’a gelen üçüncü şirket oldu. Dün düzenlenen gong töreninde konuşan Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, ilk halka arzlarının kurumsallaşma yolunda önemli bir adım olacağını söyledi. Özdemir, "Şirketimizi gelecek nesillere taşımak adına önemli bir adım” dedi.

SIRADAKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ

Özdemir, 2024 yılında yenilenebilir enerji ile ilgili bir halka arz planlarının olduğunu ve elde edilecek kaynaklarla bu alandaki yatırımlarını büyütmeyi hedeflediklerini açıkladı. Güçlü şirketlerin borsadaki varlığının artmasıyla ülke ekonomisine ve borsaya olan güveninde artacağını belirten Özdemir, bu halka arzın ilk adım olduğunu ve zamanla Limak Grup Şirketleri'nin arz olacağına inancını dile getirdi.

GELİRİ YATIRIMA GİDECEK

BORSA İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise Limak Doğu Anadolu Çimento'nun çimento sektöründeki tecrübesi ve entegre üretim fabrikalarıyla büyümeye devam ettiğini vurguladı. Şirketin halka arz geliriyle sektöre yapılan yatırımları finanse edeceğini belirten Ergun, şirketin tercih ettiği finansman yolunu sermaye piyasaları olarak değerlendirdikleri için Limak Doğu Anadolu Çimento yöneticilerini bu stratejik kararlarından dolayı tebrik ederken, " Tüm sanayicilerimizi yatırımlarını, büyümesini, ihracatını, üretimini finanse etmek için borsamıza davet ediyorum" dedi.



#Limak Holding
#Borsa İstanbul
#Ekonomi
#Yatırım
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı, Ramazan-ı Şerifin müjdecisi Berat gecesi önemi, anlamı nedir? Bu gecede yapılacak ibadetler neler?