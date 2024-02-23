Borsaya ilk adımı çimentoyla attı

Limak Şirketler Grubu’nun iştiraki Doğu Anadolu Çimento, dün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'un Yıldız Pazar'ında işlem görmeye başladı. Halka arz sürecini 4,4 kat talep ve 2 milyar 526 milyon lira büyüklüğündeki yoğun ilgiyle tamamlayan Limak Doğu Anadolu Çimento, bu yıl Borsa İstanbul’a gelen üçüncü şirket oldu. Dün düzenlenen gong töreninde konuşan Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, ilk halka arzlarının kurumsallaşma yolunda önemli bir adım olacağını söyledi. Özdemir, "Şirketimizi gelecek nesillere taşımak adına önemli bir adım” dedi.

SIRADAKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ

Özdemir, 2024 yılında yenilenebilir enerji ile ilgili bir halka arz planlarının olduğunu ve elde edilecek kaynaklarla bu alandaki yatırımlarını büyütmeyi hedeflediklerini açıkladı. Güçlü şirketlerin borsadaki varlığının artmasıyla ülke ekonomisine ve borsaya olan güveninde artacağını belirten Özdemir, bu halka arzın ilk adım olduğunu ve zamanla Limak Grup Şirketleri'nin arz olacağına inancını dile getirdi.

GELİRİ YATIRIMA GİDECEK

BORSA İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise Limak Doğu Anadolu Çimento'nun çimento sektöründeki tecrübesi ve entegre üretim fabrikalarıyla büyümeye devam ettiğini vurguladı. Şirketin halka arz geliriyle sektöre yapılan yatırımları finanse edeceğini belirten Ergun, şirketin tercih ettiği finansman yolunu sermaye piyasaları olarak değerlendirdikleri için Limak Doğu Anadolu Çimento yöneticilerini bu stratejik kararlarından dolayı tebrik ederken, " Tüm sanayicilerimizi yatırımlarını, büyümesini, ihracatını, üretimini finanse etmek için borsamıza davet ediyorum" dedi.







