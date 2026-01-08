Brent petrolün varili 59,96 dolardan işlem görüyor

Dün 60,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,13 dolardan tamamladı.

Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin yarattığı belirsizlikler ile ABD iş gücü piyasasına ilişkin veriler etkili oldu.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Venezuela'da görmek istedikleri değişiklikleri sağlamak için ülkenin petrol satışlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, Venezuela petrolünü "süresiz" şekilde satacaklarını söyledi. Ülkenin petrolünün piyasaya akışına izin vereceklerini belirten Wright, bu petrolü ABD'deki rafinerilere ve dünya genelinde pazarlara satarak daha iyi bir petrol arzı sağlayacaklarını dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise ABD'nin Venezuela ham petrolünün ve petrol ürünlerinin küresel pazarlara taşınmasını ve satışını mümkün kılmak amacıyla yaptırımları "seçici bir şekilde" geri çekeceğini ifade etti.

Uzmanlar, ABD'nin petrol satışlarını kontrol etmesinin kısa vadede mevcut yaptırımların ya da kısıtlamaların sürmesi anlamına geldiğini, bunun da petrol fiyatları açısından ileriki dönemde destekleyici olabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, uluslararası sularda iki petrol tankerine yönelik art arda operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Noem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, biri Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde diğeri Karayipler bölgesinde iki petrol tanker gemisine el konulduğunu duyurdu. Noem, uluslararası sularda el konulduğunu belirttiği iki geminin de "ya son olarak Venezuela'da demirlediğini ya da oraya doğru yola çıkmış olduğunu" öne sürdü.

Öte yandan, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de içinde bulunduğu istihdam raporu öncesi iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, verilerden alınan sinyallerde ABD iş gücü piyasasında kademeli ama belirgin bir soğumanın öne çıktığını ifade ederek, bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularından alınacak sinyallerin ülkedeki istihdam piyasası hakkında daha çok bilgi vermesini bekliyor.

ABD'nin petrol stoklarındaki azalış fiyatları destekliyor

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış, talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 800 bin varil düşüşle 419 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 413 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 7 milyon 700 bin varil artışla 242 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 60,74 dolar direnç, 56 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.​​​​​​​















