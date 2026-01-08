Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

08:528/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azaldı.
ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA),
ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 800 bin varil düşüşle 419 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.
  • Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 413 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı.
  • Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 7 milyon 700 bin varil artışla 242 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi, 27 Aralık-2 Ocak haftasında 16 bin varil azalarak 13 milyon 811 bin varile geriledi.

Öte yandan ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 1 milyon 387 bin varil artışla 6 milyon 339 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 823 bin varil artışla 4 milyon 263 bin varil oldu.

EIA'nın Aralık 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olması bekleniyor.

#ABD
#Petrol
#EIA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ su kesintisi duyurusu yaptı: 8 Ocak Ankara’da sular ne zaman saat kaçta gelecek?