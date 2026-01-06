Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Brent petrolün varili 61,43 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 61,43 dolardan işlem görüyor

09:296/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 61,43 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 61,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,70 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 61,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,90 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladığını açıklamasının ardından, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkede arzın yeniden devreye girebileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerle yazışmaların başladığını ve devam edeceğini belirtti. ABD'li yetkili, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Başkan Trump adına bu görüşmelere liderlik edeceğini aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Venezuela'daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.

ABD'li büyük petrol şirketlerinin Venezuela'da devreye gireceğinin altını çizen Trump, bu şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırımlarla petrol altyapısını onaracağını ve üretimin yeniden canlandırılacağını ifade etmişti.

ABD yönetiminin Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda temaslara başlaması, kısa vadede jeopolitik risk primini sınırlarken, orta vadede ülkenin petrol arzının yeniden artabileceği beklentisiyle fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Bunun yanı sıra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun hafta sonu yaptığı toplantıda mevcut üretim seviyelerini koruma kararı, piyasaya ilave arz gelmeyeceği mesajı vererek kısa vadede petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sınırladı.

Ancak küresel talep görünümündeki zayıflık ve OPEC dışı üretimdeki güçlü artış, söz konusu kararın fiyatlarda kalıcı yükselişe sebep olmasını engelliyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,50 dolar direnç, 55 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.​​​​​​​




#Brent
#WTI
#Petrol
#Trump
#Venezuela
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (6 Ocak 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları