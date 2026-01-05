Enerji filosuna iki yeni dev! Renkleri ile yüzeyindeki ay yıldız dikkat çekti: Çağrı Bey ve Yıldırım Türkiye’nin gücünü tüm dünyaya gösterecek

Türkiye’nin enerji filosuna katılan yeni ultra derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım, ilk görevleri öncesi Mersin’in Taşucu Limanı’nda hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredildikten sonra Silifke’ye gönderilen filonun 5’inci ve 6’ncı gemileri, Ağalar İskelesi’nde sefer öncesi işlemlerden geçiriliyor. Kırmızı-beyaz renklere boyanan ve dış yüzeylerine ay yıldız işlenen ikiz gemiler, ilk görevlerine yan yana hazırlanıyor. Çağrı Bey, yeni keşifler için Somali'de, Yıldırım da Karadeniz'de görev yapacak.

4 /5 Görev yerleri belli oldu

Aynı özelliklere sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemilerinden Çağrı Bey, yeni keşifler için Somali'de, Yıldırım da Karadeniz'de görev yapacak.