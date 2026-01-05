Yeni Şafak
Enerji filosuna iki yeni dev! Renkleri ile yüzeyindeki ay yıldız dikkat çekti: Çağrı Bey ve Yıldırım Türkiye’nin gücünü tüm dünyaya gösterecek

5/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Türkiye’nin enerji filosuna katılan yeni ultra derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım, ilk görevleri öncesi Mersin’in Taşucu Limanı’nda hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredildikten sonra Silifke’ye gönderilen filonun 5’inci ve 6’ncı gemileri, Ağalar İskelesi’nde sefer öncesi işlemlerden geçiriliyor. Kırmızı-beyaz renklere boyanan ve dış yüzeylerine ay yıldız işlenen ikiz gemiler, ilk görevlerine yan yana hazırlanıyor. Çağrı Bey, yeni keşifler için Somali'de, Yıldırım da Karadeniz'de görev yapacak.

Türkiye'nin enerji filosuna eklenen yeni ultra derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım, ilk görevlerine Mersin'in Taşucu Limanı'nda hazırlanıyor.


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredildikten sonra Silifke ilçesine gönderilen 5. ve 6. sondaj gemilerinin çıkacakları seferler öncesi işlemleri, Ağalar İskelesi'nde devam ediyor.

Kırmızı beyaza boyanan dış yüzeyine ay yıldız işlenen ikiz gemiler, ilk görevlerine yan yana hazırlanıyor. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından filoya katılan Çağrı Bey ve Yıldırım, limandaki işlemlerin tamamlanmasıyla ilk seferlerine uğurlanacak.

Görev yerleri belli oldu


Aynı özelliklere sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemilerinden Çağrı Bey, yeni keşifler için Somali'de, Yıldırım da Karadeniz'de görev yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey'in şubatta Somali'de yurt dışındaki ilk sondajını gerçekleştireceğini, Yıldırım'ın da birkaç ay içinde Karadeniz'e gideceğini bildirmişti.

