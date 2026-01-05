İşte ABD'nin elindeki büyük koz: Dışişleri Bakanı Rubio "Venezuela istemediğimiz hiçbir adımı atamayacak" diyerek ilan etti

Yeni Şafak
5/01/2026, Pazartesi
DHA
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan basınına Venezuela ilgili açıklamada bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan basınına Venezuela ilgili açıklamada bulundu. Venezuela petrol tankerlerine karantina uyguladıklarını kaydeden Rubio, böylece Caracas'ın ekonomik anlamda ABD'nin istemediği herhangi bir adım atamayacağını bildirdi. Rubio, “Burada yönettiğimiz iş, Venezuela'daki bu sürecin ileride alacağı istikamettir. Tankerlere karantina uygulaması, bu konuda elimizdeki kozdur” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'ya karşı değil, uyuşturucu kartellerine karşı savaştıklarını söyleyerek, “Bu ülkenin istikametini ABD belirleyecek” dedi.

05 Ocak, Pazartesi

Rubio, Venezuela'da sahada askerleri olmadığını ve Maduro'yu yakalamak için Venezuela'ya yaklaşık iki saatliğine asker gönderdiklerini aktardı. Rubio, “Biz burada uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütlerle savaşıyoruz, bu Venezuela'ya karşı bir savaş değil” değerlendirmesinde bulundu.

Maduro ile ilgili de açıklama yapan Rubio, “
Ülkedeki en büyük askeri üssün ortasına helikopter indirmek kolay değildir. Adam askeri üssünde yaşıyordu, üç dakika içinde iniş yaptılar, kapısını kırdılar, onu yakaladılar, kelepçe taktılar, haklarını okudular, helikoptere bindirdiler ve hiçbir Amerikalıyı veya Amerikan varlığını kaybetmeden ülkeyi terk ettiler. Bu kolay bir görev değildir”
diye konuştu.


#Nicolas Maduro
#Venezuela
#Devlet Başkanı
