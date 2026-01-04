Yeni Şafak
Ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu

17:074/01/2026, Pazar
AA
Bozcaada
Bozcaada

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Umman bayraklı boş ham petrol tankeri karaya oturdu.

Aliağa'dan Yalova'ya giden ve Bozcaada Demir Sahası'nda bekleyen 249 metre boyunda, 61,991 grostonluk "QENDIL" adlı ham petrol tankeri, fırtınadan olumsuz etkilendi.

Gemi kaptanı, tankerin Polente mevkisinde karaya oturması üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Gemi Trafik Hizmetlerinden yardım talebinde bulundu.

Tankerin karaya oturduğu yerden kurtarılması için Kurtarma-10 ve Kurtarma 16 römorkörleri bölgeye sevk edildi.



