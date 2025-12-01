Brent petrolün varili 63,40 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 63,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,24 dolardan tamamladı.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun ilk çeyrekte üretimi sabit tutma yönündeki kararını yinelemesi ve jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan arz endişelerinin yeniden artması etkili oldu.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan OPEC+ grubunun 8 üye ülkesi, küresel piyasa koşullarını ve görünümünü değerlendirmek üzere dün gerçekleştirdikleri çevrim içi toplantının ardından yaptıkları açıklamada, 2026'nın ocak, şubat ve mart aylarında üretim artışlarına ara verilmesine ilişkin 2 Kasım tarihli kararlarını yeniden teyit etti.

Söz konusu ülkeler, Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintisinin piyasa koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak kademeli şekilde kısmen veya tamamen geri alınabileceğini yineledi.

Piyasa koşullarının yakından izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, Kasım 2023'te açıklanan günlük 2,2 milyon varillik önceki gönüllü üretim ayarlamalarının da durdurulması veya geri çevrilmesi seçenekleri masada tutuluyor." ifadelerine yer verildi.

Grubun bir sonraki toplantısının 4 Ocak 2026'da yapılması kararlaştırıldı.

Jeopolitik gerilimler fiyatları destekliyor

Öte yandan, artan jeopolitik gerilimler de fiyatları yukarı yönlü desteklemeyi sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı. Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun." ifadesini kullandı.

Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Zaharova, gemilere yönelik saldırının "terör eylemi" olduğunu ve bunu kınadıklarını bildirdi. Gemilerin yanı sıra Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun (CPC) da saldırıya uğradığına dikkati çeken Zaharova, bu saldırıların, Ukrayna'da sürdürülebilir barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları engelleme girişimi olduğunu kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 65,10 dolar direnç, 61,54 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.











