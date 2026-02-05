Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Brent petrolün varili 67,75 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 67,75 dolardan işlem görüyor

09:535/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,75 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,75 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 67,75 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,50 dolardan işlem gördü.

Dün 69,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,35 dolardan tamamladı.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yarın Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağının duyurulmasıyla piyasalarda jeopolitik risk algısının zayıflaması etkili oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor."
ifadesini kullandı.

ABD tarafından bir Beyaz Saray yetkilisi, müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını bildirdi.

Bölgedeki gerilimin azalacağına yönelik beklentileri güçlendiren müzakere süreci, arz endişelerini hafifleterek petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı.

Öte yandan, aşırı soğuk hava koşullarının üretimi aksattığı ABD'de ham petrol stoklarındaki düşüş, fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı sınırladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 500 bin varil azaldığını açıkladı.

Aynı dönemde ABD'nin günlük ham petrol üretimi de 481 bin varil geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 70,04 doların direnç, 61,09 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.



​​​​​​

#Brent petrol
#petrol fiyatları
#varil fiyatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kayseri Melikgazi sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi