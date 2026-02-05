Brent petrolün varili 67,75 dolardan işlem görüyor

Dün 69,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,35 dolardan tamamladı.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yarın Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağının duyurulmasıyla piyasalarda jeopolitik risk algısının zayıflaması etkili oldu.

"ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor."

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

ABD tarafından bir Beyaz Saray yetkilisi, müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını bildirdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 500 bin varil azaldığını açıkladı.

Aynı dönemde ABD'nin günlük ham petrol üretimi de 481 bin varil geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 70,04 doların direnç, 61,09 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.