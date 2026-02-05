Yeni Şafak
SGK prim borçlarının taksitlendirilmesinde yeni dönem: Bakan Işıkhan müjdeyi duyurdu

09:505/02/2026, четверг
G: 5/02/2026, четверг
SGK prim borcu tecil ve taksitlendirme işlemlerinde peşinat şartı kaldırıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya olan prim borcu ödemelerinde, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdıklarını; tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladıklarını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdiklerini açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçlarına ilişkin yeni düzenlemeyle, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yüzde 10 peşinat şartı kaldırıldı. Düzenleme kapsamında borçların, ilk taksit de dâhil olmak üzere eşit tutarlarda ödenebilmesine imkân sağlandı.

Yüzde10 peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan, düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz"




