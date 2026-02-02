Yeni Şafak
Bakan Bolat: 'Ocak ayı ihracatımız 20,3 milyar dolar olarak gerçekleşti'

14:032/02/2026, الإثنين
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocakta aylık ihracatın takvim etkisiyle yüzde 3,9 azalışla 20,3 milyar dolar, yıllıklandırılmış ihracatın ise yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"225 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. 50 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı.

Cari açığımız 22,4 milyar dolardı. Yılı 23 milyar dolar civarında kapacağız gibi görünüyor.

CDS 218 baz puana geriledi

Ocak ayında 20 milyar 328 milyon dolar mal ihracatımız oldu, bu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,29 azalma anlamına geliyor.

İthalatta ne artış ne azalış oldu. İthalat 28,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti, açık yüzde 8,4 düzeyinde gerçekleşti. İhracatın, ithalatı karşılama oranı yaklaşık yüzde 71 oldu.

Hizmet ihracatımız yüzde 5,5 artışla 8,5 milyar dolar oldu. Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 11,2 artarak 8,4 milyar dolar oldu.

Ocak ayında yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 92,9 milyar dolar oldu. Her yıl olduğu gibi Ocak ayı ihracatımızda düşüşte takvim etkisi belirleyici oldu.

Altın ithalatında 2023 yılına oranla tonaj bazında yüzde 50'den fazla azalış var."

