Bu domatesler hindistan cevizi kabuğunda yetişiyor: 10 kat daha fazla verim veriyor

Topraksız tarımda Hindistan cevizi kabuğundan üretilen domatesler toprakta üretilen domateslere nazaran 10 kat daha fazla verim veriyor. Adını dünyaya biber ile tanıtan Yenişehir ilçesi, ürettiği domatesler ile anılmaya başlandı.
Şirket Genel Müdürü Fatih Karadağ, “41 bin 136 metrekarelik alanda topraksız tarım üreten bir seramız var. Tesisin özelliği topraksız tarım olması asabiyle Srilanka’dan gelen Hindistan cevizinin kabuğundan, torf yapılan malzemeden topraksız domates üretimi gerçekleştirmekteyiz. Bu üretimimiz esnasında ihracat ve yurtiçi zincir marketlere satışlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Geçen yıl verileri ve fizibilite yaptığımız raporlarımıza göre dönümünde 50 ton salkım domates çıkartma çabası ve gayreti içerisindeyiz. Tarlada yetiştirilen domates olarak tonaj verebilecek olursak 8 veya 10 ton arası çiftçimizin hasadı söz konusudur” diye konuştu.
Karadağ, “Seramızda salkım domates ve pembe domates üretimi gerçekleştirmekte olup, 2022 Ocak ayı itibarı ile de hasadı gerçekleştireceğiz. Yenişehir domates üretimini gerçekleştirdiğimiz için de markamızı bilindik bir hale getirme gayreti içerisindeyiz” dedi.
FOTOĞRAF 14
Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Dumlugöze köyünde yaşayanlar, sonbahar aylarını dört gözle bekliyor.<br><br>Etrafı sarp dağlar ve sedir ormanlarıyla kaplı Dumlugöze'de sonbaharın ilk yağmurları ile mantar mesaisi başlıyor. Sabanın erken saatlerinde 10-15 kilometre yürüyerek mantar toplamaya giden köylülerin mesaisi havanın kararmasıyla sona eriyor.
Köye gelen tüccarlar tarafından satın alınan mantarlar Antalya'da tesislerde temizlenip sınıflandırıldıktan sonra uçakla Japonya'ya gönderiliyor. Japonların oldukça ilgi gösterdiği sedir mantarına bu yüzden Japon mantarı da deniyor.
\"Kilosu 70 ile 90 lira arasında değişiyor\"<br><br>Dumlugöze Köyü Muhtarı Mehmet Akkol sedir mantarının eylül ayının sonlarından başlayarak, aralık ayı sonuna kadar toplanabildiğini söyledi.<br><br>
Yağışlara bağlı olarak mantarın bazen çok, bazen de az yetiştiğini ifade eden Akkol, şunları kaydetti:<br><br>\"Çok olduğu zaman fiyatlar düşük olur. Az olduğu zaman da fiyatlar yükselir. Şu anda köydeki tüccarlar mantarı kalitesine göre 70 lira ile 90 lira arasında alıyor. Buradan tüccarların topladığı mantarlar önce Antalya'ya götürülüyor. Orada tesislerde temizlenen ve paketlenen mantarlar Japonya'ya ihraç ediliyor. Bu mantarı en çok Japonlar tüketiyor. Antalya bu işin merkezi. Çok narin bir ürün olduğu için yurt dışına hava yolu ile gönderiliyor.\"
\"Bu sene yağışlar az olduğu için istediğimiz kadar mantar yok\"<br><br>Akkol, mantarın köye ekonomik katkısının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:<br><br>\"Köyümüzde tarım alanları çok az. Yani köyün belli başlı bir geliri yok. Hayvancılık, kiraz ve kardelen soğanı üretiyoruz. Bu nedenle toplanıp satılan mantar çok önemli bir gelir kaynağı. Bu sene yağışlar az olduğu için istediğimiz kadar mantar yok ama yine en az 20 tondan fazla mantar toplanmıştır. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan köylüler sarp dağlardaki sedir ormanlarına çıkıp mantar toplamaya başlıyor, hava kararırken köye dönüp topladıkları mantarları satıyorlar. Kış öncesi insanlar kazandıkları para ile ihtiyaçlarını gideriyorlar.\"
Dağdan mantar toplayan Mevlüt Çiğdem ise 20 kilometreye yakın arazi gezdiğini ve 5 kilogram civarında mantar topladığını belirterek, \"Yorucu bir iş. Bilmeyen üstüne basıp geçse bile mantarı bilemez. Mantar topladığımız alanlar çok sarp ve ıssız. Herkes bu ormanların içinde gezemez. Başka işim olmadığı zamanlar mantar toplamaya giderim. Birazını evde kendimiz yeriz, büyük çoğunluğunu da satarız. Şimdi kilosu 90 lira, iyi para. Zor ama yorulduğumuza değiyor.\" dedi.
Emine Gökseki de bu yıl mantarın az olduğunu ifade ederek, \"Gelirimiz az. Bazen mantara çıkıyorum. Topladıklarımın birazını çocuklarıma gönderiyorum, birazını da satıyorum. Ufak tefek ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz.\" diye konuştu.
Torosların sedir ormanlarından toplanan mantarlar Japonya'ya ihraç ediliyor
Köyde herkes onu arıyor Japonya'ya ihraç ediliyor: Kilosu 90 TL
Toros Dağları'nın yüksek kesimlerindeki sedir ormanlarında yetişen ve Japonya'ya ihraç edilen "sedir mantarı" köylülerin ekmek kapısı oldu. Köy sakinleri mantarların kilosunu 70-90 liradan satıyor.
FOTOĞRAF 14
Toros Dağları'nda yetişen yaban armutları, eylül ve ekim aylarında toplanıyor.
Yıkanıp tokmakla dövülen armutlar, yaklaşık 20 gün güneşte kurumaya bırakılıyor.
Değirmende un olan yaban armutları, marifetli ellerde yufka ekmeğe dönüşerek sofralara geliyor.
İlçeye bağlı 1200 nüfuslu Gezlevi Mahallesi sakinlerinden Meryem Sevinç, yaklaşık 40 yıldır dağlardan toplayıp kuruttuğu yaban armutlarını un haline getirerek, bu geleneksel lezzeti devam ettirdiğini söyledi.
Armudun ekmek olarak sofralara ulaşma aşamasının oldukça zahmetli olduğunu anlatan Sevinç, \"Eylül, ekim gibi güz ayları gelince yaban armutları olgunlaşır, erer ve toplamaya gideriz.\" dedi.
Armut ununun çok faydalı olduğunu aktaran Sevinç, \"Bu ekmek çok faydalı. Tuzsuz yiyenler ve şeker hastaları rahatlıkla yiyebilir.
Rahmetli annem ve dayım şeker hastasıydı. Ekmek yaptıkça onlara götürüyordum. Annem çokça bu ekmekten yerdi. Çünkü içinde şeker yoktu.
Dağ armudunun içinde ne şekeri olacak ki. Tadı da ona göre tuzu da ona göre.\" ifadelerini kullandı.
\"Kıtlık zamanı armudu değerlendirmeyi düşünmüşler\"<br><br>Zorlu hayat şartları nedeniyle armuttan un yapma fikrinin ortaya çıktığını dile getiren Sevinç, \"Kıtlık zamanı armudu değerlendirmeyi düşünmüşler ve kurutup un haline getirmişler. Eskiden ekmek yokmuş, kıtlık zamanında bunları yapmışlar. Buğdayı olanlar buğday da karıştırmış. Daha lezzetli olmuş\" diye konuştu.
Sevinç, armut ekmeğini ilk defa duyanların çok şaşırdığını, çok fazla talep olduğunu ama eskisi kadar yapamadığını belirterek şöyle konuştu:
\"Eskiden eşeğimle getiriyordum, şimdilerde imkanım yok. Ya buğdayını alamıyorum ya armut getiremiyorum. Şimdi o dağlara giden yok.
Ben de yalnız gidemiyorum. Evladım olmadığı için yeğenimi büyütüyorum.
Bütün geçmişlerim, yakınlarım için bu geleneği sürdürüyorum. 'Benden sonra da evinde, yuvanda sen sürdür Fatma.' diyorum.
'Yok hala ben katlanmam.' diyor. Başka da kime ne diyeyim. Ben ölünceye kadar yapacağım ama yine de arkamdan bir kişi çıkar inşallah.\"
Ekmeklerini 'armuttan' çıkarıyorlar: İlk defa duyanlar şaşırıyor: Şeker hastaları için çok şifalı
Konya'nın Orta Toroslardaki Hadim ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Meryem Sevinç, yaban armutlarını kurutarak elde ettiği unla yufka ekmek yapıyor.