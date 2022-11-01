Bürokrasi azaldı tasarruf arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Komisyonda sunum yapan Bakan Kirişci, tarımsal desteklemelerin, geçen yıla göre yüzde 109 artışla 54 milyar liraya ulaşacağını ifade etti. Tarımsal üretim ve ormanlarla ilgili bilgiler veren Bakan Kirişci, “29 Ekim itibarıyla tahıl koridorundan 9,3 milyon ton tahıl taşınmış; bunun yüzde 61’i Avrupa, yüzde 26’sı Asya, yüzde 13’ü Afrika ülkelerine ulaştırılmıştır. BM’nin en az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan ülkelere giden tahılın oranı ise sadece yüzde 5,9’dur. Ukrayna tahılının alıcıları, maalesef yoksul olmayan ülkeler" diye konuştu.

TARIMDA DİJİTAL HAMLELERE DEVAM

Kirişci, Türkiye olarak gıda sıkıntısı çeken ülkelerin daha fazla yararlanması şartıyla ilk dönemi 19 Kasım’da sona erecek olan koridorun ikinci dört aylık dönemde de açık tutulmasını arzu ettiklerini belirtti. Üreticinin işlerini kolaylaştırmaya yönelik dijital dönüşüm hamlelerine devam ettiklerini söyleyen Bakan, "Çiftçilerimize 1 Ekim’den itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) e-Devlet kapısından erişim imkânı sağladık. Bugün itibarıyla çiftçilerimiz, e-Devlet üzerinden 440 binden fazla ÇKS belgesi oluşturdu. Bürokrasiyi azaltarak yaklaşık 2,2 milyon üreticimize emek, zaman ve para tasarrufu sağladık" ifadelerini kullandı.

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Vahit Kirişci

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ BAŞLADI

Kirişci, çiftçi desteklerine yönelik şu bilgileri verdi: "Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, hububat üreten çiftçilerimize, 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerini, 2023 Mart ayı yerine, bu yıl içinde ödemeye başlayacağız. Bundan böyle söz konusu destekler çiftçilerimize nakit olarak verilmeyecek. Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek. Başvurular internet ve mobil bankacılık da dâhil olmak üzere bugün (31 Ekim) itibarıyla başladı. Çiftçilerimiz, kartlarına tanımlanan destekleme ödemelerini sadece mazot ve gübre alımında kullanılacak."

TÜRKİYE’DE TAHIL PİYASASI DENGELİ

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (Iaom) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’nin söz konusu gelişmeler yaşanırken gerekli önlemlerini aldığını söyledi. Ulusoy, “TÜİK’in ikinci tarımsal üretim tahmininde 19.8 milyon tonluk bir buğday üretimi var. Yine 8,3 milyon ton mısır ve 8,5 milyon ton arpa üretimiyle 36 milyon tonu aşan bir tahıl üretiminden bahsediyoruz. Türkiye için kendini dengeleyecek bir seviyeye yakın. İthalat yoluyla küçük takviyelerle TMO’nun Türkiye iç piyasasındaki dengeyi sağlamasını bekliyoruz ki, iki hafta önce yarım milyon tonluk bir buğday ithalatı ihalesi ile temin yapıldı. Türkiye’nin kendi iç dengelerini kurmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.