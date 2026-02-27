'Cam tavan’a rağmen Türkiye iyi iş çıkardı

2025 yılının hem küresel hem de yerel ölçekte gümrük tarifeleri, siyasi gerginlikler ve sürpriz müdahalelerle dolu, oldukça hareketli bir yıl olduğunu belirten Çamlıbel, 2026’nın da çok farklı olmayacağını, belirsizliklerin devam edeceğini öngörüyor. Çamlıbel, "Biz bu durumu bir 'Cam Tavan' olarak adlandırıyoruz; yani ne karar alırsanız alın, tepede jeopolitik dengelerden oluşan bir sınır var. Ancak Türkiye bu tavanın altında %4 büyüme ile iyi bir iş çıkardı. 2026’da da belirsizlik ve sürprizler devam edecek. Biz planlarımızı ‘hiç seçim olmayacakmış’ gibi yapıyoruz; ancak sadece Türkiye’de değil, İran’dan ABD’ye kadar her türlü siyasi değişikliğin piyasaları doğrudan etkileyeceği bir konjonktürdeyiz" diye konuştu. Türkiye’nin etrafındaki savaşların devam edecek gibi göründüğüne dikkat çeken Çamlıbel, bu zorlu şartlarda nasıl bir para politikası izleneceğinin merak konusu olduğunu da söyledi. Politika faizinin yıl sonunda %25’e çekileceği öngörüsünde bulunan Çamlıbel, Merkez Bankası rezervlerinin güçlenmesi ve Borsa İstanbul’un yıla moralle başlamasının olumlu adımlar olduğunu ifade etti.