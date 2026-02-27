'Cam tavan’a rağmen Türkiye iyi iş çıkardı

2025'in hem küresel hem de yerel ölçekte gümrük tarifeleri, siyasi gerginlikler ve sürpriz müdahalelerle dolu, oldukça hareketli bir yıl olduğunu belirten RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, “Biz bu durumu bir 'Cam Tavan' olarak adlandırıyoruz; yani ne karar alırsanız alın, tepede jeopolitik dengelerden oluşan bir sınır var. Ancak Türkiye %4 büyüme ile iyi bir iş çıkardı" dedi.
RePie Yatırım Holding, kuruluşunun ilk yılında finans, fintek ve medya gibi stratejik sektörlerde sinerjisi yüksek bir yatırım ekosistemi kurdu. Portföy çeşitliliği ve aktif değer yaratma stratejisiyle yönettiği varlık büyüklüğünü yaklaşık 700 milyon dolara yükselten Holding; bünyesinde barındırdığı RePie Portföy, Fonmap, Big Media, Goldtag, Colendi Menkul Değerler ve RePie GSYO gibi iştirakleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 700 milyon dolar değere ulaşan holding, halka arz için çalışmalara başladı. Holdingin amiral gemisi konumundaki RePie Portföy, yönetilen toplam varlık büyüklüğünü dolar bazında yıllık yüzde 20 artışla 3 milyar dolara yükseltti. Şirket, bu yıl da büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor.
HEDEF 4,5 MİLYAR DOLARLIK VARLIK YÖNETMEK
İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Sermaye Piyasası Kurulu onayına müteakip halka arzımızla birlikte bu şeffaf ve sürdürülebilir büyüme modelimizi yatırımcılarımızın ortaklığına açmaya hazırlanıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağın büyük kısmını doğrudan enerji, maden ve gayrimenkul sektörlerine kanalize edeceğiz. 2026 sonu itibarıyla RePie Portföy’de toplam yönetilen varlık büyüklüğünü 4,5 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz” dedi.
POLİTİKA FAİZİ YIL SONUNDA %25’E İNER
2025 yılının hem küresel hem de yerel ölçekte gümrük tarifeleri, siyasi gerginlikler ve sürpriz müdahalelerle dolu, oldukça hareketli bir yıl olduğunu belirten Çamlıbel, 2026’nın da çok farklı olmayacağını, belirsizliklerin devam edeceğini öngörüyor. Çamlıbel, "Biz bu durumu bir 'Cam Tavan' olarak adlandırıyoruz; yani ne karar alırsanız alın, tepede jeopolitik dengelerden oluşan bir sınır var. Ancak Türkiye bu tavanın altında %4 büyüme ile iyi bir iş çıkardı. 2026’da da belirsizlik ve sürprizler devam edecek. Biz planlarımızı ‘hiç seçim olmayacakmış’ gibi yapıyoruz; ancak sadece Türkiye’de değil, İran’dan ABD’ye kadar her türlü siyasi değişikliğin piyasaları doğrudan etkileyeceği bir konjonktürdeyiz" diye konuştu. Türkiye’nin etrafındaki savaşların devam edecek gibi göründüğüne dikkat çeken Çamlıbel, bu zorlu şartlarda nasıl bir para politikası izleneceğinin merak konusu olduğunu da söyledi. Politika faizinin yıl sonunda %25’e çekileceği öngörüsünde bulunan Çamlıbel, Merkez Bankası rezervlerinin güçlenmesi ve Borsa İstanbul’un yıla moralle başlamasının olumlu adımlar olduğunu ifade etti.