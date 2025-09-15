Çanakkale altını Türk şirketi devraldı

Nurol Holding çatısı altında faaliyet gösteren TÜMAD Madencilik, Kanada merkezli Alamos Gold’un Türkiye iştiraki olan Doğu Biga Madencilik’in hisselerini satın almak için anlaşmaya vardı. Anlaşmanın detaylarını Kanada borsasına bildiren Alamos Gold, Doğu Biga Madencilik’in Çanakkale’deki Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt altın madeni sahalarının hisselerinin tamamının 470 milyon dolar bedelle TÜMAD’a satılması konusunda imzaların atıldığını bildirdi.





YERLİ ÜRETİMİN PAYINI ARTIRACAK

TÜMAD’ın gerçekleştirdiği satın alım, madencilik sektöründe kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu adımla Türkiye’nin her yıl yaklaşık 30 milyar dolar ödediği altın ithalatına karşı güçlü bir yerli alternatif doğarken, yeni sahalarda üretimin başlamasıyla yerli firmaların altın üretimindeki payı yabancı şirketleri geride bırakacak.





ATIL SAHALARA 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YOLDA

Satışın ardından başta Kirazlı olmak üzere yıllardır atıl kalan projeler ekonomiye kazandırılacak. TÜMAD’ın bu sahalara 1 milyar doları bulan yatırım yapacağı öğrenildi. Projeler, bölgesel kalkınmaya da büyük katkı sunacak. İnşaat aşamasında yaklaşık 1.000 kişiye, işletme döneminde 500 kişiye doğrudan; dolaylı olarak ise 2 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Söz konusu yatırımın başta bölge halkı olmak üzere ciddi istihdam imkanı oluşturması bekleniyor.





1 milyar dolarlık dava kapanacak