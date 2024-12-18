CANiK ihracatta hedefi 12’den vurdu: Gözünü yükseklere dikti

Türk savunma sanayinin önde gelen temsilcilerinden SYS Grup, CANiK öncülüğünde 2024 yılı boyunca etkileyici bir büyüme sergiledi.





Yüksek katma değerli ürünlerle yurt içinde ve dışında güvenlik güçlerinin güvenilir yardımcısı olarak sorumluluklar üstlenen SYS Grup şirketleri, bu başarıyı ekonomik göstergelere de yansıttı.









Grup bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen silah, silah aksesuarları, uçaksavar, orta kalibre top ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin kullanıcılara teslimatı için yoğun bir çalışma yürütüldü. Böylece tüm dünyada savunma sanayi ürünlerine talebin arttığı dönemde güvenilir bir tedarikçi olarak teslimatlar vaktinde ve sorunsuz şekilde tamamlandı.





Bu çabalar sonunda SYS Grup’un 2024 yılı sadece Türkiye’deki yaptığı üretimlerin satış gelirleri dolar bazında yüzde 25 artarak 147,7 milyon dolardan 185 milyon dolara yükseldi. İhracat gelirleri de yüzde 28 artarak 137 milyon dolardan 175 milyon dolara çıktı.









Türkiye’deki satış gelirlerinden oluşması hedefleniyor

Türkiye iç pazarında ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atan Grup, 2025 yılında hedeflerini daha da büyüterek sektördeki tırmanışını sürdürmeyi amaçlıyor.





Grup, 2025 yılında ABD ve Birleşik Krallık operasyonlarını da kapsayan konsolide ciro hesaplamasına geçecek. Konsolide cironun 250 milyon doların üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Konsolide cironun 190 milyon dolarlık kısmının da Türkiye’deki satış gelirlerinden oluşması hedefleniyor.





Satış, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri açısından oldukça yoğun bir yıl geçiren SYS Grup, 2025 yılında da bu konuda ciddi mesai harcayacak. Grup, 2025 yılında beş kıtada düzenlenecek 15 uluslararası savunma fuarına katılarak hem markalarını hem de ürünlerini daha geniş bir pazarla buluşturacak.





SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral.





'Türk savunma sanayisinin global pazarlardaki etkisini artırmayı amaçlıyoruz'

SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, başta ülkemiz olmak tüm dost ve müttefik ülkelerin güvenlik güçlerine yeni teknolojiler kazandırmak ve Türk savunma sanayisinin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak için yüksek katma değerli ürünler geliştirme için çaba gösterdiklerini söyledi.









CANiK markası ve bağlı diğer grup şirketlerinin, son olarak 2022 yılında planlaması yapılan yatırım hamlesi 2024 yılında tamamlanan altyapı yatırımları sayesinde uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirdiğini vurgulayan Aral, şöyle konuştu:

“Elde ettiğimiz büyüme rakamlarıyla, Türk savunma sanayisini uluslararası pazarlarda başarıyla temsil edip, Türkiye’nin gücüne güç kattık. 2025’te de güçlü yatırımlarımız ve stratejik adımlarımızla büyümeye devam edeceğiz. 2025 yılında ihracat hedeflerimizi daha da büyüterek, Türk savunma sanayisinin global pazarlardaki etkisini artırmayı amaçlıyoruz. SYS Grup olarak ihracatta elde ettiğimizi başarılarla sektöründeki liderliğimiz sürdürmeyi hedefliyoruz. Bununla da yetinmeyeceğiz. 2025 yılı, son dönemdeki yatırımlarımızın ve ürünlerimizin tamamlanması ile satışlarımıza katkı vereceği son derece heyecan duyduğumuz bir dönem olacak. Bunun da etkisiyle global pazardaki gücümüzü artırmayı ve faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki yerimizi daha yukarılara çıkarmayı amaçlıyoruz.









CANiK ve Samsun Yurt Savunma hakkında:

CANiK bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS)’nın dünyaca ünlü ateşli silahlar markası olup Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’ta ana üretim tesisleri bulunan ve sahipleri Türk olan global bir savunma sanayi şirketidir. SYS, devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen yılda SYS; CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 100 bin ve ABD’de 15 bin ve İngiltere’de 5 bin metrekare kapalı alanda kurulu 7 tesisinde 1.000’den fazla çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Aral Ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında CANiK markasıyla adını dünyaya duyurdu. SYS Türkiye'deki tesislerinde yıllık 500 bin adet tabanca, 6.000 adet uçaksavar, İngiltere ve Türkiye’deki tesislerinde 250 adet orta kalibre top ve İstanbul’daki tesisinde de bu silahların atış kontrol sistemlerini üretimi gerçekleştiriyor. Türkiye ve İngiltere’nin yanı sıra Amerika'daki tesisinde de 2025 yılında 100 bin adet tabanca üretimi gerçekleştiriyor olacak. Bugün dünyada 30x113 mm kalibre silahı üretebilen 3 firmadan biri konumunda. Söz konusu silah radar entegrasyonu ile dronlara, insansız su üstü kamikaze platformlara ve hafif zırhlı araçlara karşı en etkin çözüm. İngiltere’deki tesisinde 20, 25 ve 30 mm silahların İngiliz savaş uçakları için üretimlerini yapan SYS Grup şirketlerinden AEI Systems ayrıca kara ve deniz platformları için de uzaktan komutalı sistemlere entegre edilmek üzere düşük geri tepmeli 20 mm ve 30 mm silahları da üretiyor. Türkiye’deki üretiminin yüzde 95’ini 70 ülkeye ihraç eden firma, 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, kurduğu CANiK USA firması üzerinden yürütüyor; 2020 ve 2021 yıllarında dünyadan Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden üçüncü firma oldu ve 2021 yılında SSB tarafından Türkiye’nin Namlulu Silahlar kategorisinde en büyük ihracatçısı olarak ödüllendirildi. 2022 ve 2023 yıllarında da Türkiye’nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında tek özel sektör silah üreticisi olarak yerini aldı. Ayrıca dünyanın 24 ülkesinin ilgili kurumlarınca 'devlet ihalesi kapsamında' resmi silah olarak tercih ediliyor. Özgün yerli tabancadan, milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.







